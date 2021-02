Hay faltante de suplementos vitamínicos para embarazadas

En las farmacias mendocinas están en falta, desde hace varios meses, los suplementos vitamínicos prenatales. Es que, con la pandemia , muchas personas salieron a comprar todo tipo de presentaciones de productos con vitaminas, para fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, esto ha dejado con menos opciones a las embarazadas, que suelen elegir estos preparados para asegurarse de contar con todos los nutrientes necesarios para un buen desarrollo de su bebé.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), explicó que, desde hace aproximadamente un año, se registró una demanda exponencial de ciertos productos, entre ellos las vitaminas, sobre todo la C, y los multivitamínicos , especialmente los que fabrican los laboratorios internacionales.

El farmacéutico detalló que éstos suelen basarse, para programar su producción en un promedio del consumo de los últimos tres años. Como la demanda fue tan masiva en 2020, porque se comentaba que estas vitaminas podían reforzar el sistema inmunológico –pese a que comentó que no está científicamente comprobada su eficacia con el Covid-19-, se complicó el abastecimiento.

De todos modos, Valestra resaltó que no hay quiebre de stock del resto de los medicamentos y que el faltante de suplementos vitamínicos no es tan crucial porque no se trata de un producto que trate patologías en forma directa.

Desde Farmacias del Centro coincidieron que los vitamínicos prenatales más conocidos están en falta desde hace un buen tiempo, como también los que tienen vitamina C, pero que tienen marcas alternativas. Asimismo, señalaron que son los únicos faltantes crónicos, ya que, por ejemplo, una renombrada marca de paracetamol no cuenta con todas las presentaciones, pero se puede conseguir la droga de otros laboratorios.