Guzmán criticó al FMI y consideró que “debió haber más autocrítica” en su informe sobre el caso argentino

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció esta noche la importancia de la auditoria que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que analizó el crédito por US$ 45.000 millones otorgado en el 2018 al presidente Mauricio Macri y dijo que incluso podría tener una mayor “autocrítica”.

Ese préstamo “fue absurdo, no se utilizó para nada bueno, para que genere capacidad productiva o genere empleo”, dijo Guzmán en declaraciones al canal de noticias C5N.

El ministro consideró que en el FMI “debió haber más autocrítica” en el informe en que analizó el crédito por US$ 45.000 millones otorgado en el 2018 al expresidente Mauricio Macri.

“Creo que debió haber más autocritica” del FMI, dijo Guzmán, para luego enfatizar que “va a llevar mucho tiempo resolver el daño que el gobierno de Juntos por el Cambio hizo a la Argentina”.

Guzmán aseguró que con los US$ 45.000 millones que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri “alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos”.

“El FMI apuntó a que (durante el gobierno de Mauricio Macri) debería haber habido una restructuración de deuda y controles de capitales”, dijo Guzmán.

Sostuvo que “nos va a llevar más de una década” solucionar el problema generado por la deuda de US$ 45.000 millones tomada con el FMI por el ex presidente Mauricio Macri. ”Es tan grande la deuda que dentro de los marcos que hoy dispone el FMI no se puede resolver con un solo paso. Un acuerdo (con el organismo) nos va a ayudar en el corto plazo ir despejando el horizonte financiero, pero curar las heridas que generó el endeudamiento en dinero extranjero el gobierno de Juntos por un Cambio nos llevará más de una década”, dijo Guzmán.