Guzmán: “Cristina dice que hubo un ajuste fiscal y yo digo que no, hay expansión fiscal”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que en la Argentina hay una “expansión fiscal en términos reales”, por lo que descartó así que haya habido un ajuste del gasto como había señalado la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Hubo una expansión fiscal en términos reales. ¿Es la que nos hubiese gustado tener? Bueno, obviamente que a uno le gustaría poder hacer más. Pero para eso hay que contar con instrumentos: en la Argentina no hay crédito y la moneda está muy debilitada”, dijo Guzmán.

Y señaló que lo que está haciendo tiene “siempre como objetivo de mantener una situación de protección para la sociedad”.

“Hoy hay una política fiscal que ha potenciado la recuperación económica que se está viviendo, cuidadosa al mismo tiempo de evitar que en la Argentina haya una crisis cambiaria, que es de lo peor que le puede pasar a una economía porque genera más pobreza, desigualdad y desestabilización”, dijo el funcionario.

Y reconoció que también hay “una realidad” marcada porque mucha gente ha vivido “mucha angustia en estos tiempos” y que incluso ya venía con esa angustia por la crisis económica que se generó tras la implosión del plan económico del macrismo.

“En la pandemia se agravaron los problemas y el Estado no tuvo la capacidad para llegar a toda la población. A los sectores más difíciles de llegar son los informales. Los formales vieron protegido su trabajo con políticas como el ATP y el REPRO. Los informales sufrieron, les pegó en el bolsillo, tuvieron caída real en sus ingresos y hubo pérdida de oportunidad de empleo”, dijo Guzmán.

Diferencias con Cristina Kirchner

“Con la vicepresidenta yo en particular he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí una persona realmente excepcional, con una inteligencia, fuerza y compromiso con el país excepcional y que busca cuidar a nuestra gente”, dijo Guzmán.

“Después, siempre, hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública. En particular, en lo que fue la carta, en la que ella consideró que había un ajuste fiscal. Y ella misma dice: ‘a mí me dicen que no’. Yo soy uno de los que dice que no. En la realidad, hubo una política fiscal expansiva”, expresó Guzmán.

Sobre ello, el periodista Víctor Hugo Morales en la radio AM750 insistió: “Para entender cuáles son los puntos de vista en los que necesariamente puede no haber un acuerdo. La vicepresidenta dice qué y usted responde qué en los términos estrictamente económicos”.

Y Guzmán respondió: “La vicepresidenta ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Yo lo que planteo es: en ningún momento hubo un ajuste fiscal. Hubo una reducción del déficit, que es distinto, que es distinto”.

“No es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit. Hubo una política fiscal expansiva. ¿Por qué afirmamos eso? Porque el gasto del Estado en términos reales creció. ¿Y por qué se redujo el déficit? Por dos razones: primero porque la recaudación creció por la recuperación económica y por todas las medidas tributarias con las que se deshizo la reforma tributaria de Juntos por el Cambio”, señaló el funcionario.

En segundo lugar, dijo el ministro, el déficit también cayó por la reestructuración de la deuda externa y local en dólares y euros. “Al reestructurar la deuda con nuestros acreedores, pagamos menos intereses y por lo tanto el déficit total cae. Es decir, que el Estado logró tener una política fiscal expansiva, que le llegó más a ciertos sectores que a otros. Y que tenemos que ir adaptando y afinando”.

Guzmán dijo que hay cuestiones de la carta pública de Cristina con las que él está de acuerdo. “Por ejemplo, no se pudo ejecutar todo el gato de capital. Y eso hay que ir mejorandoló, por supuesto. Y cuando no se logra ejecutar algo bien, hay que ir adaptando la política fiscal para que haya un impulso mayor a la demanda agregada y así se pueda fortalecer más la recuperación. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos días”.

Guzmán admitió que “tal vez sí” algunas de las medidas que se anunciarán en las próximas horas se podrían haber ejecutado antes de las elecciones para mejorar las posibilidades electorales del Frente de Todos, tal como reclamó la vicepresidenta después de la derrota del 12 de septiembre.

No obstante, dijo que su gestión “no tiene que ver con las elecciones o la ausencia de elecciones” sino con “cuidar a la Argentina, generar trabajo y fortalecer el poder adquisitivo del pueblo trabajador, lo cual va más allá de que haya o no elecciones”.