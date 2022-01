Guzmán advirtió que con la receta del FMI “se socavaría el crecimiento” de la Argentina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este viernes que la Argentina necesita más tiempo para pagar su deuda con el Fondo Monetario Internacional y por ello quiere llegar a un acuerdo, pero señaló que si se acepta la receta del organismo, “se socavaría el crecimiento” del país.

“Argentina tiene la oportunidad de continuar su recuperación sin la carga de una deuda insostenible”, dijo el funcionario y agregó que el Gobierno de Alberto Fernández está ofreciendo al organismo “un camino creíble que respalde el crecimiento de manera sostenible” en los próximos años.

“Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y la credibilidad del programa de apoyo”, enfatizó el funcionario nacional en declaraciones al diario francés Le Figaro, el más longevo del país europeo (fundado en enero de 1826).

Al explicar en qué punto se trabó la negociación, Guzmán dijo que la diferencia que el Gobierno tiene con el FMI es “la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos”. Por ello, añadió: “No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”.

Guzmán afirmó que el Gobierno ya logró reducir “fuertemente” el déficit primario (excluyendo los pagos de intereses de la deuda), del 6,4% del Producto Interno Bruto en 2020 al 3% en 2021. “Es una reducción de 3,5 puntos en un año con un crecimiento del 10%. Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y el éxito del programa de apoyo”, aseguró.

También dijo que el programa Stand By de 2018 con el FMI no logró ninguno de sus objetivos: No permitió que Argentina retomara su crecimiento, no controló la inflación, ni protegió a los más vulnerables. Por el contrario, ha agravado la recesión, el desempleo, la pobreza y la inflación, dijo.

“Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes”, enfatizó. E insistió: “La economía va mejor, pero necesitamos más tiempo para pagar”.

En ese sentido, sostuvo: “Argentina necesita continuar por este camino, que está sucediendo ahora, en un proceso de consolidación fiscal virtuosa porque eso fortalecerá nuestro crédito y nuestra moneda. Y Argentina también quiere converger a una situación donde no haya un financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro”.