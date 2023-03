Guillermo Andino eligió Mendoza para desarrollar su faceta como empresario

Guillermo Andino reveló que tiene una faceta como empresario que nació en la pandemia y eligió Mendoza para desarrollarla.

A los 55 años y con 37 años ininterrumpidos al frente de las noticias, Guillermo Andino hizo su debut como empresario y no tiene relación alguna con los medios de comunicación.

En una entrevista con Clarín, el conductor comentó que “desde agosto del año pasado estoy en el rol de empresario y encontré un lugarcito en el mundo muy entretenido”.

“Mi pasión es el periodismo, pero me di cuenta que hay vida por fuera de la profesión y cosas que te puedan llegar a divertir que no sean lo estrictamente periodístico”, continuó Andino.

Según contó Andino, inició “una empresa en Mendoza para materiales de construcción y publicidad que se llama ALTIOR”.

La firma en la que está el reconocido conductor televisivo y periodista se encuentra en Godoy Cruz.

“Es algo que nació en la pandemia cuando al hijo de un amigo de mi viejo, que también es mi amigo y él si ya se dedicaba a esto, lo ayudé a diseñar una mampara anticovid y él me ofreció ingresar a esto. Por primera vez me metí en algo que no tiene nada que ver con los medios de comunicación”, afirmó.