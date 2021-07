Garbarino: a pesar de la reapertura, el conflicto continúa y se llamó a audiencia

Este jueves los empleados de Garbarino de Mendoza, así como en las diferentes sedes que tiene la cadena en todo el país, se encontraron con que la tienda había bajado persianas sin mediar comunicaciones de por qué. Este viernes se volvió a la normalidad, pero la incertidumbre continúa, y los trabajadores reclaman el pago de sus salarios.

“Ayer, a última hora, antes de terminar la jornada, se le comunicó a los trabajadores (desde la empresa) que hoy se haría la apertura para trabajar operativamente normal, y los trabajadores decidieron continuar la lucha haciendo presencia en el trabajo”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en la provincia.

Este jueves Garbarino no atendió al público. Local comercial de Av. San Martin de Ciudad. José Gutierrez | Los Andes

No obstante, el representante gremial, destacó que la incertidumbre continúa, porque a los trabajadores se les deben los salarios de mayo, el medio aguinaldo, y en breve se sumarán los pagos de junio, si no se cancelan antes del 10 del próximo mes. La empresa ha registrado dificultades, y pagos irregulares desde hace varios meses, y los reclamos de sus empleados se sostienen.

En el marco de esta situación, y también por el cierre sorpresivo del día de ayer, es que se convocó a una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo para el día lunes a las 10 de la mañana. “Están citados (los representantes de la empresa), por un pedido de acreditación de salarios, para los 68 empleados que tiene la firma entre Compumundo, Garbarino Viajes, y las tres sucursales de Garbarino”, cerró Ligorria.

Si bien no se comunicaron las razones oficiales por las que no sea abrieron los locales en Mendoza, y en el resto del país en el día de ayer, trascendió que, rumores sobre que se estaban organizando protestas con actos vandálicos incluidos, habrían despertado temores entre los dirigentes de la empresa, que prefirieron bajar persianas. Esto al menos en Mendoza no sucedió, y los empleados sostienen reclamos pacíficos.