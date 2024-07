Furor por los precios en Chile: cuánto sale un iPhone 15

Cada vez son más los mendocinos que cruzan a Chile para realizar compras, atraídos por precios favorables y un tipo de cambio ventajoso. Un número creciente de personas considera que vale la pena viajar al país vecino incluso en un solo día, evitando esperar los fines de semana o los fines de semana largos.

Muchos mendocinos optan por dirigirse a la región de Los Andes, la más cercana a Mendoza con una zona comercial bien desarrollada. Allí realizan sus compras y regresan el mismo día para minimizar los costos asociados a una estadía prolongada en Chile.

Durante los últimos días, el paso a Chile permaneció cerrado por las fuertes nevadas registradas en alta montaña, pero desde esta semana reabrió y se espera que permanezca así inclusive por el fin de semana.

Lo cierto es que, tal como ya es habitual en esta época del año, los precios de algunos artículos están más baratos en Chile. Pero, que pasa por ejemplo, con un celular Iphone 15. ¿Es sustancialmente más económico? La devaluación en Argentina y la caída del poder adquisitivo han golpeado fuertemente las ventas, lo que ha producido un freno en los precios.

Cuánto un celular iPhone 15 de 128 gb en Chile

En una conocida tienda del vecino país, el iPhone 15 de 128 Gb tiene un valor de $899.990 pesos chilenos. Mientras que, en nuestro país, el mismo teléfono, tiene un precio de $1.460.000 (pesos argentinos).

Esto sale un iPhone 15 en una tienda del vecino país.

¿Conviene entonces comprarlo en Chile? Si convertimos el valor de lo que el teléfono cuesta en Chile a dólares, el celular cuesta en el vecino país, U$S 989,55, mientras que en Argentina si tomamos el valor en pesos, a un dólar blue (cotización promedio $1.400), el valor del teléfono en dólares será de U$S 1042,85, esto es solo 53 dólares más barato, diferencia que en sí misma no justifica un viaje a Chile.

En Argentina, este es el precio en una cuota, del mismo celular.

Cómo conviene pagar mis compras en Chile

Respecto a los métodos de pago en el país vecino, una opción conveniente es adquirir dólares en el mercado informal (dólar blue), para evitar el pago con tarjeta de crédito, que al cierre de la tarjeta nos incluye el impuesto PAIS del 30% y una retención del 30% por Ganancias sobre la suma total.

En caso de que sea inevitable utilizar los plásticos, e s importante tener en cuenta que, al realizar el pago con tarjeta de crédito, se calculan los impuestos en el día de la compra, tomando el valor del dólar oficial en ese momento. Por lo que es conveniente, para evitar la conversión automática a pesos y el cargo del monto ya abonado en dólares, se recomienda utilizar la opción “Stop debit” y pagar el resumen con dólares en efectivo o depositados en la cuenta en dólares antes de la fecha de vencimiento.