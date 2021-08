Francisco Muro: “Hoy un empresario difícilmente pueda darse el lujo de no tener cobro digital”

En la sala, los pisos de cerámica simulan la rusticidad de los tablones de madera, un toque de calidez que se completa con algunos muebles oscuros, una alfombra rectangular de color más claro, y un sillón marrón chocolate. Afuera la gente cruza la plaza; adentro, sentado, Francisco Muro aguarda el momento de la conversación. El clima es cordial. “Cuando era chico jugaba al tenis”, confiesa. El contador, nacido en Olavarría, ingresó al banco Macro -en 2004- como gerente de productos. Actualmente es uno de los encargados de liderar la transformación de la entidad ante el avance de la era digital. El desafío es coordinar lo mejor de la atención personalizada con la eficiencia de los canales online.

“Banco Macro ha venido trabajando mucho. Durante la pandemia potenció una nueva plataforma digital para la gestión financiera de las empresas, adaptada a las necesidad del momento. Allí, nuestros clientes podrán administrar el flujo de caja, descontar e-cheq para financiarse y realizar diversas operaciones de comercio”, explicó Muro.

-¿Cuáles son los cambios que han implementado en Banca de empresas?

- Los cambios comenzaron con el diseño y la implementación de un nuevo servicio de Banca Internet Empresas que también incluye una app, que permite gestionar todas las funciones del Cash Management en una sola plataforma. Se puede transferir dinero, administrar los cobros y los pagos a proveedores.

Estamos en un entorno donde cosas que antes eran prescindibles ahora no lo son. Hoy un empresario difícilmente se pueda dar el lujo de no cobrar de manera digital. Creo que vamos más allá, un ejemplo de esto es el botón de cobro, Macro Click de Pago, a través del cual las empresas y prestadores de servicio pueden llevar adelante su cobranza reduciendo costos operativos. Porque no solo es un botón para embeber en la página sino también una plataforma que le permite a nuestro cliente armar su propia página y tener su plataforma de cobranza.

-En Mendoza, ¿cuántos clientes tiene esta banca?

-Banco Macro cuenta con una cartera de 3.600 empresas de distintos segmentos y actividades, desde las pequeñas a las grandes. Tanto en esta provincia como en todo el país, atendemos las necesidades de los distintos sectores y contamos con especialistas en las distintas industrias regionales para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Esta combinación nos ha acercado aún más a las empresas, que es lo que nosotros pretendemos.

-¿Ha crecido la demanda de financiamiento?

-La demanda ha crecido selectivamente en función de las líneas que tenemos. Adecuamos el crédito a las necesidades de nuestros clientes. La demanda viene creciendo y apostamos a que pueda seguir aumentando a medida que dejemos atrás la pandemia. En el primer semestre de 2021 otorgamos $ 72.000 millones en préstamos para la industria y el agro a nivel nacional. Mientras, desde que comenzó la pandemia, el Banco colocó $ 175.000 millones en créditos a empresas y comercios.

-¿Y para el agro?

-A través de la misma plataforma de internet, tenemos una línea de crédito de hasta 48 meses. Son líneas orientadas a la inversión, para mejorar la capacidad productiva, para ampliación de instalaciones, la compra de camiones o camionetas, o todo aquello que agilice el volumen de los negocios.

-En esta línea ¿hay una mayor receptividad?

-Hemos notado una mayor aceleración en la demanda de créditos en los últimos meses. Creo que va a la par de que se van reactivando los negocios luego de la merma de actividad a causa de la pandemia. Tenemos más consultas. Cada oportunidad de negocio que aparece, en general tiene que ver con lo que nuestros clientes empresas tenían en mente.

-Frente a la aceleración que demanda el mundo online ¿cuáles son sus objetivos?

-El lanzamiento del nuevo sitio tiene que ver con adecuarnos a la realidad y a las exigencias de nuestros clientes de tener una operatoria más eficiente. En el fondo, nuestros objetivo es poder brindar un mejor servicio a todos nuestros clientes. En la actualidad, el 85% de nuestra cartera de clientes empresa utiliza algún servicio digital de la nueva plataforma, con lo cual habla a las claras de que la adopción de la tecnología para resolver la operación diaria, ha sido muy fuerte. Cuando hablamos de esto, difícilmente se revierta esta tendencia. Por el contrario, seguirá creciendo.

-¿Cómo fijan la política de regionalización?

-Somos un gran banco nacional pero de alcance regional. Trabajamos en cada región geográfica con especialistas en cada uno de los negocios de las zonas. Estamos hablando de Mendoza y sabemos de turismo, vitivinicultura, minería y tenemos proyectos vinculados con el petróleo en el sector que le corresponde de Vaca Muerta. Tenemos una presencia muy fuerte en el núcleo productivo del país (Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, La Pampa y algunos sectores de Cuyo).

Todo se basa en tener presencia, en nuestras 500 sucursales. Estamos invirtiendo en mejorar nuestra infraestructura. Sin ir más lejos, en Mendoza acabamos de inaugurar un centro de atención en Dalvian, que prestará servicio a toda la zona. También vamos a remodelar nuestra sucursal en Palmares. Esta sucursal –en calle Necochea- ha tenido mejoras edilicias. La verdad es que si bien apostamos a nuestra infraestructura también lo hacemos pensando en cómo eso puede contribuir, con la digitalización, a la eficiencia de la operatoria de nuestros clientes.

-Como analista, ¿cómo ven el desarrollo de las empresas a corto plazo?

-Creo que el banco, como los accionistas o su CEO, tiene la virtud de leer muy adecuadamente la realidad del país, lo cual hace que en algunos momentos de turbulencia sigamos creciendo y apostando por el país. Eso no cambia y tampoco aminora bajo ningún concepto. Veo a diario lo que seguimos invirtiendo e innovando en productos y servicios. Ésas son cosas que se hacen pensando en el largo plazo. Seguimos pensando en un país que tiene oportunidades, aunque hay que trabajar muy duro para conseguirlas.

-¿Observan una reactivación?

-Estamos viendo que de a poco hay una reactivación de la economía, porque es necesario y no vemos otro escenario. Por supuesto, con la cautela del caso. Nosotros nos transformamos para ser más eficientes como empresa y estar cerca de nuestros clientes, con una visión optimista de futuro.