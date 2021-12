Financiamiento para la cosecha 2022 en estudio: $1,5 millones de capital y bonificación de tasas

El Instituto Nacional de Vitivinicultura está gestionando junto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, al Ministro de Producción, Matías Kulfas y autoridades del Banco Nación una bonificación en el marco de la operatoria de financiamiento para la cosecha y acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas 2022.

Esta acción permitirá mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de las cooperativas, productores y bodegas de la República Argentina.

Este trabajo en conjunto se da luego de un pedido que le hicieran al presidente del Instituto entidades tales como: Fecovita, Aproem y Bodegas de Argentina. Las mismas manifiestan la necesidad urgente de contar con este financiamiento para que los productores, elaboradores y bodegas puedan solventar los gastos de cosecha y acarreo en la próxima vendimia 2022.

Frente a estos pedidos, el presidente del INV, Martín Hinojosa, mencionó: “desde el INV estamos trabajando junto a la Nación para que en los próximos días tengamos novedades y certezas sobre el financiamiento para tal fin”.

Solicitan una bonificación de la tasa de 5 puntos porcentuales anuales para gastos de cosecha, acarreo y elaboración. Ignacio Blanco

Desde algunas entidades remarcan en las cartas de solicitud “la necesidad de una bonificación de la tasa de 5 puntos porcentuales anuales en el marco de la operativa de financiamiento para gastos de cosecha y acarreo y elaboración de productos vitivinícolas que se implementaría en Mendoza en la vendimia 2022. Dicha bonificación sería aplicada a una línea de Capital de Trabajo de 1,5 millones de pesos habilitada por el Banco de la Nación Argentina”, mencionan en la nota desde Fecovita.

Asimismo, desde APROEM, solicitan “contar con créditos a tasas subsidiadas para solventar este gasto, teniendo en cuenta la particular situación de falta de rentabilidad en el sector y de los productores. Aunque también señalan que este tenga como fin a las bodegas, ya que en muchos casos esto simplificaría la situación a muchos productores que no están en condiciones de solicitar un crédito, y otros que debido a que el productor entrega la uva, y cobra mucho después, se encuentra sin el producto, y sin el dinero para afrontar la tarea cultural más importante del año”.

Finalmente, desde Bodegas de Argentina, indican que se participe a todas las bodegas del país en esta posibilidad de financiamiento y se canalice a todos aquellos establecimientos que compren, elaboren o bien ingresen sus uvas propias.

“Los productores suelen no acceder a dichos créditos en forma directa, dado que no califican con la documentación solicitada, o bien los tramitan en sucursales bancarias donde el proceso se hace muy lento. Normalmente no finalizan los trámites o no se les acreditan en tiempo y forma. Por lo que solicitamos implementar una línea de acreditación anticipada de cheques post datados para productores, a tasa subsidiada. De este modo, las bodegas pueden entregar los pagos de anticipos o de cancelación de compra de uvas en los plazos acordados y los productores acreditarlos de forma anticipada a una tasa inferior a la de mercado”, remarcan en la carta de solicitud Bodegas de Argentina