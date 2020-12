Fin del ATP: dejan de asistir a más de 4.800 empresas en Mendoza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó el fin del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que, hasta el último informe de jefatura de Gabinete, incluía en la provincia a un total de 4.839 empresas. Para reemplazarlo, habilitó la inscripción al programa de Recuperación Productiva II (Repro) y créditos a tasa subsidiada.

Así, a través de la Resolución General 4870/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la AFIP oficializó que los empleadores registrados en el Programa de ATP pueden iniciar el procedimiento en la página web de AFIP hasta el próximo domingo inclusive para ser considerados para una nueva etapa del Repro.

En qué consiste

Repro es un programa que funciona desde el año 2008, y está destinado a cubrir parte del salario de los trabajadores de empresas en crisis, por un plazo de hasta 12 meses. A cambio, las mismas deben comprometerse a mantener la nómina total de trabajadores y a no efectuar despidos.

Pero este año y producto de los efectos económicos de la pandemia, en gran parte de los sectores activos del país las empresas se volcaron a programa ATP, que cubría hasta 50% del salario de los trabajadores (hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles), y además incluía créditos a tasa cero para monotributistas y a tasas subsidiadas para empresas.

Así, durante 2020 sólo 21 empresas mendocinas solicitaron ser incluidas en el Repro, por un total de 1.831 trabajadores, lo que significó una erogación total de $19.764.000, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ahora bien, con el fin del ATP, se creó el Programa de Recuperación Productiva II, a través del cual aumenta la suma mensual en hasta $ 9.000 para los trabajadores de las empresas adheridas al programa. Para acceder al Programa, los empleadores deberán presentar la información requerida (nómina de personal dependiente, incluyendo la remuneración total y la Clave Bancaria Uniforme de la trabajadora o trabajador) en la página de la AFIP.

Cabe aclarar, que el acceso al Repro será para aquellos empleadores que presenten una variación interanual de la facturación negativa y pertenezca a un sector no crítico del Programa ATP.

En tanto, las empresas que no se hayan visto afectadas en forma crítica, es decir, que registran una variación nominal positiva en su facturación de 0% a 35%, podrán solicitar un crédito a tasa subsidiada de 33%.

El préstamo contará con un periodo de gracia de tres meses, y el pago se realizará en 12 cuotas iguales y consecutivas. Además, si las empresas cumplen con las metas de creación de empleo establecidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, podrán recibir un reintegro total o parcial al finalizar la devolución del crédito.

El ATP en Mendoza

El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción comenzó en abril de este año, a pocos días de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. Con la evolución de la cuarentena y el paso del aislamiento al distanciamiento, se fue reduciendo la cantidad de beneficiarios. No obstante, el ATP se extendió hasta el último mes de 2020, inclusive, y ya va por la séptima edición.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expuso a fines de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación, los números del programa a nivel nacional y por provincias. En dicho informe, se puede ver cómo en Mendoza se comenzó asistiendo a 7.804 empresas al inicio del programa, y para la sexta entrega la cantidad se redujo a 4.839.

Ese número, que fue variando mes a mes, en la última oportunidad se le negó el acceso a 2.859 firmas de la provincia que no cumplían las condiciones mínimas, principalmente porque superaron la facturación mínima (1.458 casos), o bien porque se desempeñan en una actividad no incluida en el programa (810). Además, hubo 7 bajas voluntarias, 43 empresas que no tuvieron actividad en 2019 y 3 incluidas en “lista negativa”.

ATP 7 y 8

Por fuera de los números del informe, Cafiero señaló que el ATP correspondiente a octubre benefició a un universo de 38.400 empresas y a 551.000 trabajadores en todo el país, una reducción sensible respecto de los números anteriores y, aunque el ATP 8 mantuvo abierta la inscripción hasta el jueves 26 de noviembre, permitirá continuar con la asistencia a un número más reducido de empresas.

En esta oportunidad se complementará con el Repro II y créditos, dependiendo de los niveles de facturación de las empresas.

Condiciones para recibir el Repro II

Los empleadores que deseen incluir a sus nóminas en el Repro II no podrán realizar las siguientes acciones mientras dure la percepción del beneficio, y hasta 12 meses posteriores al mismo:

- Distribuir utilidades

- Recomprar sus acciones directa o indirectamente.

- Adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior.

- Realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.