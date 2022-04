Faltan productos dentro y fuera del programa Precios Cuidados

Mientras el Gobierno Nacional avanza en el relanzamiento del programa de Precios Cuidados y en el alcance a los negocios de proximidad, en los supermercados de Mendoza hay faltantes en la canasta de 1.320 productos destinados a aliviar el bolsillo de los consumidores. Principalmente faltan aceite, fideos secos, galletas dulces y azúcar. Desde los organismos de control advierten estas faltas y sostiene que el desabastecimiento crece en las afuera del Gran Mendoza.

“Realizamos relevamientos constantes, no solo por el programa Precios Cuidados. En particular hemos constatado que hay faltantes en productos como el aceite, fideos secos, galletas dulces, vinagre, jugos en polvo, azúcar, algunos panificados y leche en sachet”, explicó Romina Ríos, Presidente de la ONG Protectora.

Desde esta organización señalaron también que se notan mermas en el sector de frutas y verduras. Sobre los faltantes señalaron que no se dan en todas las cadenas de supermercados por igual y que hay una tendencia a habar mayor desabastecimiento en las sucursales más alejadas del Gran Mendoza. “El faltante de productos se repite en las sucursales chicas, no en las principales o las de mayor superficie, ya que estas rellenan con productos de otras marcas o las propias del súper”, agrego Ríos.

Sobre las denuncias realizadas por los consumidores, desde Protectora advirtieron que ningún consumidor hace denuncias formales, sino que hacen llegar la queja a través de sus vías de contacto (entre ellas las redes sociales). “Luego corroboramos en el lugar personalmente el faltante y elevamos la denuncia a través de la web de la dirección nacional”, puntualizó la presidente de la ONG.

Demanda y stock

Desde hace semanas, por distintos motivos, algunas góndolas muestran se desnudes. La misma la atribuyen a los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania, como también al impacto de la inflación. Para el economista Carlos Rodríguez el desabastecimiento también tiene una explicación en un aumento del consumo de los alimentos no perecederos: “La gente intuye que va a haber un aumento de precios. Por ese motivo trata de stockearse de alimentos de consumo básico”, señaló.

El economista José Vargas había señalado a Los Andes que el desabastecimiento también responde a una cuestión especulativa por tratarse de alimentos que tienen una gran demanda mundial. “No es que exista una intención de las empresas de sacar provecho, sino que estos productos son los que están empezando a faltar en el mundo”, concluyó el director de Evaluecom.

Faltantes y poca señalización

En los pasillos de los supermercados advierten desde la ONG que falta cartelería informativa, perfiles de precios, que hay desorden en las góndolas y que algunos precios de la exposición no son los mismos en la caja. Sobre el control, comentaron que “hay una gran disparidad de precios entre las distintas cadenas, como no existe regulación de precios (fuera de la canasta de Precios Cuidados), el mismo producto puede tener diferencias de hasta el 100%”.

Esto claro está sin contar con la oferta de almacenes, kioscos y minimercados. El gobierno Nacional, a través de la Secretaría de comercio del Interior, se reunirá con los representantes de los supermercados chinos y de almacenes para definir una canasta de 60 productos básicos que formarán parte de la canasta de Precios cuidados para comercios de cercanía.

Controles y fiscalización

José Cortez, director de Fiscalización y Control de Mendoza, señaló que se están haciendo controles sobre el abastecimiento de los supermercados, pero indicó que es muy difícil determinar cuándo faltan productos y Precios Cuidados y cuándo no. “Hay un problema con la lista, que ha existido desde la primera edición. Siempre se habla del total de artículos que tiene el programa en la provincia (en este caso 1.295), pero lo que no se aclara es que ese número no se corresponde con la cantidad de productos que debe ofrecer cada supermercado. Ninguna sucursal tiene una lista de más de 600 productos”, comentó.

“Por el momento no hemos recibido de parte del Gobierno la lista con el detalle de artículos de cada sucursal de Mendoza. Por lo tanto, podemos ver que faltan artículos de Precios Cuidados, pero no podemos comprobar si a ese supermercado le correspondería vender esos artículos o no”, explicó.