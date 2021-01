Faltan productos de la canasta básica en supermercados de Mendoza

Este martes se lanzó “Precios Cuidados 2021”, con una canasta de bienes en la que se incorporaron 260 productos, para un total de 660 artículos, entre los que se cuentan nuevas categorías, y mayor cantidad de marcas. No obstante, los comerciantes locales advierten que más allá de los valores, la preocupación está en la falta de los productos más buscados.

Según el anuncio oficial, la canasta de referencia tendrá una actualización trimestral enero - abril de 5,6% promedio. En alimentos y bebidas el ajuste acordado es de 6,35% promedio; en limpieza, de 4,4%; y en higiene personal, de 5,1%.

En esta oportunidad, se incluyeron además productos que estaban dentro de la lista de Precios Máximos, y que ahora dejarán de ser una imposición, y pasarán a integrar la canasta de artículos acordados con las empresas.

Continúan los faltantes

Según señaló el empresario mendocino Rubén David, del mayorista Oscar David, no hubo comunicaciones previas al anuncio, ni desde la Secretaría de Comercio, ni desde las empresas proveedoras, por lo que la incertidumbre de los días previos al vencimiento de Precios Cuidados continúa a pesar de la renovación.

“Todavía no tenemos nada. La verdad es que, no solamente queremos ver el tema de los precios, sino, la cantidad de productos que nos van a mandar”, indicó.

El empresario ya le había advertido a Los Andes que había problemas con algunos artículos, sobre todo aquellos que tenían como componente principal en su fabricación al aceite, y a la fecha señaló que “hace más de 20 días” que no le entregan ese producto.

Me preocupan más los productos que los precios, porque de nada sirve que nos manden la lista, si luego tenemos diferencias de precios entre los productos que nos envían y el miso que se exhibe en precios cuidados. No puedo ofrecer un producto con diferentes precios, y todavía no sabemos cómo vamos a trabajar”, señaló David.

Desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) ya habían apuntado contra proveedores del sector alimenticio por faltantes en productos de la canasta básica, que los empujaban a no recibir la mercadería, o bien a caer en incumplimientos involuntarios por tener que vender artículos por encima de los precios listados.

En las redes sociales, igualmente, los usuarios se hicieron eco de la dificultad de encontrar ciertos artículos del programa luego de cada lanzamiento. “Bueno controlen, manden inspectores, porque los precios se fueron a las nubes, y en muchos supermercados, los productos de precios cuidados no existen”; “Cada uno de esos productos va a escasear… guarden este tuit”; “no existen en los supermercados aceites de marca”, fueron algunos de los comentarios que siguieron al anuncio del jefe de Gabinete Santiago Cafiero sobre el tema.

Valores renovados

Entre los productos que se incluyeron se destacan el azúcar, con dos marcas disponibles en Mendoza ($ 56, y $62); hamburguesas, en seis presentaciones ($ 817,65 por 12); alfajores (aunque en la lista para la región solo figura la marca Yuka sin TACC, en $ 290 por seis unidades.

También se agregó alimento para mascotas, y en Mendoza la única opción disponible, hasta la fecha, es una opción de kilo y medio por $ 169,90.

Por otro lado, en la incorporación de nuevas marcas a categorías ya existentes se destaca el rubro de leches larga vida, que a partir de ahora tendrá diez productos dentro del programa, más del doble de los cuatro que incluía en la versión anterior (entre $ 59,60 y $ 71,75, dependiendo de la marca). Algo similar ocurre con yogures; quesos; mantecas; o con el arroz o los fideos, donde se amplió la oferta de manera significativa, por mencionar algunos de los rubros más representativos.

“El hecho de aumentar la cantidad de artículos dentro de una categoría es clave para que los precios, que están congelados hasta abril, se consoliden como una referencia en el mercado, y al mismo tiempo actúen como un ancla para los bienes de la misma categoría que están fuera del listado”, indicaron desde la Secretaría de Comercio de la Nación en un comunicado.

Así, entre los cambios principales del programa, se puede señalar que el rubro lácteo pasó a tener 82 productos (antes tenía 58); se duplicó la cantidad de artículos como lavandina, alcohol en gel, guantes y limpiadores; y para la zona cuyo se sumaron al listado nuevas frutas y verduras (melón, sandía, lechuga, tomate, zapallito; zanahoria, papa, remolacha, pepino, y choclo.

No obstante, se trata de artículos que resultan más económicos en las verdulerías de barrio, y en otros mercados. Así, por ejemplo, en los supermercados adheridos a Precios Cuidados, el melón cuesta $ 126,50 por kilogramo, y la sandía $ 52,65, también por kilo. Los tomates, $ 50,10; las zanahorias, $ 47,45; y la papa, $ 49,60 el kilogramo.

Otro artículo difícil de encontrar en los supermercados, según pudo constatar Los Andes en un recorrido, es la carne picada, no así el espinazo, y la tapa de asado, algunos de los cortes que se mantienen en esta nueva edición del programa. El pollo y los huevos también figuran en la lista.

Además, se suman 8 artículos a la canasta sin TACC, con productos específicos para personas celíacas. Ingresan premezclas; galletitas; y alfajores y esta canasta queda con 42 productos. Y se sumaron nuevos artículos de gestión menstrual (protectores diarios y toallas higiénicas), y el segmento totaliza 16 productos.

Por ahora hay desconfianza sobre la llegada de los productos

Precios máximos: algunos vinos, afuera

Entre los productos que fueron retirados de la lista de Precios Máximos hay algunos vinos. Esta es la segunda ocasión en que se excluye del congelamiento ciertas etiquetas, algo que Bodegas de Argentina y otras entidades vienen solicitando desde hace un buen tiempo. A mediados de noviembre, se retiraron unos 40, de alta y media gama, y ahora unos pocos más.

Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina, comentó que ya les habían adelantado que iban a sacar del listado algunos vinos, sobre todo los de alta gama solicitando desde hace un buen tiempo. A mediados de noviembre, se retiraron unos 40, de alta y media gama, y ahora unos pocos más.

Ortiz planteó que el sector no está conforme porque se trata de unos pocos vinos, de muy alto valor. De ahí que tienen planeado pedir una nueva reunión al gobierno nacional, para explicar que están en una situación muy crítica.

Es que, si bien el programa Precios Máximos vence el 31 de enero, la eliminación de productos sigue siendo paulatina y aún más en los del rubro vitivinícola, pese a que se “deslistó” un buen número de artículos que “no tienen relevancia en la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y usuarios”.

La titular de Bodegas de Argentina señaló que necesitan saber cómo va a seguir esta situación, especialmente antes de la cosecha, para decidir qué vinos van a elaborar, porque no pueden producir aquellos con los que van a seguir estando por debajo de los costos.