Extracción de cobre: el sector privado da pasos para retomar la discusión en medio de la crisis económica y de empleo

Las noticias en torno a un marco impositivo más amable para la extracción de cobre que podría atraer inversiones renovaron las esperanzas de los empresarios de la minería metalífera en Mendoza. Sin embargo, la provincia cuenta con un proyecto en “prefactibilidad” que se quedan sin poder aprovechar el boom de precios internacionales.

Es que, en concreto, el metal rojo es una de las materias primas necesarias para la transformación de energía limpia, y tiene una demanda creciente en todo el mundo (USD 4,51/lb). Por esto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el pasado lunes un nuevo régimen optativo para los derechos de exportación de cobre, que ofrece una alícuota progresiva, para impulsar el desarrollo del sector.

Las novedades en materia impositiva fueron vistas con buenos ojos por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, en cuanto a que se trata de uno de los factores que permitirían cambiar la imagen que tiene hoy la provincia para todas las actividades mineras.

“Estos anuncios pueden ser muy buenos para atraer inversiones, pero no bastan, son una herramienta más”, explicó al respecto, Raúl Rodríguez, especialista en Derecho Minero y preside Camem desde Toronto, Canadá, en el marco de la edición 2022 de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC).

El abogado celebró “el mejor escenario tributario”, pero destacó que “no alcanza sin licencia social. “Esta adaptación al momento que está viviendo con el cobre (suba de su precio internacional), es una buena señal” que ayuda a obtener esa licencia social, en momentos de alta demanda de empleo”, consideró.

“Estamos en Toronto por esa razón, es necesario mantener la coherencia, o la continuidad en querer atraer inversiones a Argentina y a Mendoza en particular. Argentina debe hacer esfuerzos para que sus comunidades acepten la actividad, es una oportunidad para ellos y para el país”; agregó.

La calificación de Mendoza como destino de inversiones

El presidente de la Camem, explicó que durante la feria que se realiza en el país del Norte se presentan los reportes con la intención de invertir de desarrolladores y exploradores mineros, y “Mendoza últimamente no ha estado bien calificada”.

Por lo que asistir a la feria puede colaborar para cambiar eso: “Que estemos acá, tanto el sector privado al que yo pertenezco, como el gobernador Rodolfo Suárez y sus ministros pone a la provincia en el mapa, aún cuando hayan venido por el proyecto Potasio Río Colorado (la mina de sales de potasio de Malargüe que escapaba a las restricciones de la ley 7722), porque el inversor mira en general, no por proyectos”.

“La provincia debe salir de la situación en la que se encuentra, siempre entre los últimos 5 lugares del mundo para invertir en minería, y la presencia del gobernador es importante para eso, llevo 13 años viniendo a esta feria y nunca antes un gobernador o ministro mendocino visitó la feria; creo que esto es una buena señal”, cerró Rodríguez.

Alícuota móvil para el cobre

La modificación para el sector minero es optativa, pero quienes se inscriban podrán acceder, durante 30 años, a un régimen que fija una alícuota de 0% en el caso de que el precio internacional de la tonelada de cobre sea igual o inferior al valor base de u$s7.700; si el precio iguala o supera los u$s11.500, la retención se elevará al 8%; y si el valor del commodity se ubica entre los US$ 7700 y los US$ 11.500, la alícuota del derecho de exportación se determinará el último día del mes con una fórmula que resta el valor base al precio internacional y al valor de referencia, divide a ambos y los multiplica por 8%.

De aplicarse hoy, ante los precios promedio de este año (USD 4,51/lb), la alícuota sería similar a la vigente (4,6%).

El cobre en Mendoza: un proyecto con “prefactibilidad”

En cobre fino, Mendoza tiene recursos en Paramillos Sur y Norte, Picos Bayos, Papagallos, Barroso, Universidad, Matancillas, Quebrada Amarilla, Elisa y Malargüe. Según estimaciones de la cámara, el valor del mineral contenido se aproxima a los U$S 200.500 millones, y se requeriría una inversión de U$S 10.410 millones para extraerlo.

En concentrado de cobre, los yacimientos son: San Jorge (en prefactibilidad), Yalguaraz, Cerri Amarillo, Cajón Grande y El Seguro. En ese caso, el valor del mineral contenido es de U$S 142.000 millones, con una inversión calculada en U$S 5.670 millones.

Los Andes se comunicó con el Presidente Ejecutivo de San Jorge S.A, Fabián Gregorio, sin embargo, este informó que no hay novedades y que el proyecto sigue en “prefactibilidad”, etapa de estudio y selección de alternativas para el mismo.

Asimismo, desde la cámara han sostenido que, no obstante las posibilidades, a “ley 7.722 impide la exploración”, y desalienta las inversiones, por lo que resulta improbable que se puedan desarrollar incluso los proyectos que no se oponen a los principios de la norma, en cuanto al uso de productos químicos para los procesos de extracción. Además, más allá del primer artículo de la ley (sobre químicos), el tercer artículo, obliga a los potenciales inversores a pasar más de una vez por la Legislatura, y esos procesos repetitivos tampoco suman a la actividad.

Proyectos mineros crearían 130 mil empleos

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros tiene en carpeta alrededor de 20 proyectos, que de concretarse permitirían la explotación de uranio, oro, cobre, plata y plomo, equivalentes, en valor bruto, a las reservas de petróleo de Argentina.

Todos los proyectos permitirían una incorporación de 129.800 empleos en la etapa de construcción, y 39.240 durante la explotación (entre mano directa e indirecta). En cuanto a la actividad económica, se podrían superar los U$S 1.200 millones, incluyendo una estimación de bienes y servicios a consumir al año por más de U$S 450 millones, y un “compre local” de unos U$S 342 millones.