Exportaciones: Mendoza crece, pero pesa menos a nivel nacional

En los primeros seis meses del año Mendoza logró exportaciones por un valor de U$S 739 millones, lo que significó un repunte del 10,8% respecto al primer semestre del año pasado. Pese a esto, la participación de la provincia en el total exportado por Argentina se redujo 0,3 puntos porcentuales, pasando de 2,4% en 2020 a 2,1% en 2021, según un informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De acuerdo al organismo nacional, de los 739 millones de dólares que exportó la provincia entre enero y junio, la mayor parte se explica por las manufacturas de origen agropecuario, con U$S 493 millones. En ese rubro se incluye por ejemplo al vino fraccionado (ver aparte). El segundo rubro más importante es el de los productos primarios (U$S 120 millones), seguido por las manufacturas de origen industrial (MOI), que contribuyeron con U$S 93 millones y el sector de los combustible y energía, que facturó U$S 33 millones.

Impulsos y frenos en los despachos

Mario Lázzaro, Gerente de ProMendoza, analizó los resultados publicados por el Indec y aclaró que en términos de volumen Mendoza exportó un 9% menos que durante el primer semestre del año pasado (el estudio de Indec solo muestra lo ocurrido en términos de valor). Claro está que, como lo demuestra el organismo nacional, los envíos al exterior lograron un mejor precio que en la primera mitad de 2020. “Seguimos arrastrando desde hace un par de años una merma en las manufacturas de origen industrial”, comentó Lázzaro.

En relación a la caída de la participación relativa de la provincia en las exportaciones nacionales, el gerente de ProMendoza señaló que eso tuvo mucho que ver con las buenas cosechas logradas por los productores de maíz y de soja, que aportaron una mayor cantidad de liquidaciones. Por otro lado, destacó que en el caso del ajo, la principal exportación mendocina fuera del conglomerado vitivinícola, se exportó 4% más en volumen pero los precios cayeron un 2%.

En tanto, el Gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, señaló que la caída del volumen en general está atada a la situación sanitaria internacional, que ha provocado cambios en los precios y en la logística por la falta de contenedores, “La demanda de productos se están ajustando a la nueva normalidad”, apuntó.

Crecimiento agroindustrial

El informe del Indec expuso el crecimiento del sector de alimentos respecto al primer semestre de 2020, principalmente asociado a líquidos alcohólicos y vinagres, los preparados de hortalizas, legumbres y frutas, productos químicos y conexos, grasas y aceites, metales comunes y sus manufacturas y la categoría “resto de productos”. En contraparte, advierte una caída en hortalizas y legumbres, frutas frescas, materias plásticas y su manufactura. Un dato a destacar es el incremento del 14% en las exportaciones de duraznos frescos, tanto en términos de valor (cerca de U$S 1,9 millones FOB) como en volumen (72% de mejora).

Desde ProMendoza destacaron que el vino fraccionado mantiene una inercia positiva que viene desde hace años. Hacia adelante, marcaron el tipo de cambiario como un factor determinante para ser competitivo en los mercados de Estados Unidos o Europa, mientras que en Asia las oportunidades surgirán por razones geopolíticas. “En el complejo industrial, los productos químicos –que abastecen mercados de cercanía- no tuvieron una buena performance, y en cuanto a los materiales para la construcción se espera una recuperación”, explicó Mario Lázzaro.

Por su parte el Gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, señaló que a Mendoza lo ha favoreció que Europa tuvo una cosecha escasa en 2020. “Eso permitió un cierto avance de nuestra producción”, comentó. También explicó que la recuperación de los envíos locales va en línea con una tendencia nacional y con un “reacomodamiento” a nivel mundial. Sobe las perspectivas de cara al diciembre, agregó: “No tenemos que depender de lo que hagan los demás países. sino de nuestro esfuerzo para llegar a los mercados. El cepo a la carne es una pésima señal”.

Horizontes cercanos

De acuerdo a los especialistas, el principal objetivo comercial de Mendoza es llegar a los mercados de Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), del Mercosur (principalmente Brasil) y Unión Europea (que representan el 66,2% de las operaciones al exterior); pero Chile se ha transformado en una plaza muy interesante para los productos primarios. Es que según los expertos, el país trasandino requerirá más alimentos (hortalizas y legumbres) porque afronta serias restricciones con el agua. Así mismo, Asia ofrece oportunidades por razones geopolíticas.