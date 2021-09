Exportaciones: Mendoza cayó U$S452 millones en nueve años.

Mendoza es la séptima provincia exportadora del país. Sus envíos al exterior cayeron un 25% en nueve años, aunque las ventas del primer semestre de 2021 muestran un repunte del 11%. Esos son algunos de los datos del informe “Exportaciones de Mendoza 2011-2020”, elaborado por el CEM (Consejo Empresario Mendocino), que brinda un análisis con una mirada a largo plazo con algunas propuestas hacia adelante.

Con la firma del asesor económico Gustavo Rivarola, el presidente del CEM, Federico Pagano, y la gerente general del CEM, Silvia Jardel, el documento presentado este fin de semana busca identificar tendencias que permitan conocer el desempeño de las exportaciones locales. El fin sería poder reactivar este motor para que la economía provincial y nacional vuelva a crecer.

“Está claro que el nivel de exportación de bienes en Mendoza en 2020 fue menor que lo exportado en 2019 y por debajo de lo registrado en 2011. Si bien entre 2016-18 hubo una recuperación, estamos en niveles más bajos que hace una década”, comentó Silvia Jardel al momento de destacar algunos puntos del informe.

En 2011 se exportaron U$S1.800 millones, al año siguiente U$S6 millones más, y de ahí ningún año volvió a llegar ni a los U$S1.700 millones, aun cuando hubo altos y bajos. Para decirlo en números, la caída del 25% en términos nominales entre 2011 y 2020 (de 1.800 a U$S 1348 millones) implicó una reducción de U$S452 millones.

El valor en bienes que exportó Mendoza en 2020 fue un 7,2% menor al de 2019 (U$S 1.453 millones), entendible por la contracción económica mundial que hizo caer el PBI mundial en un 3,5%. Sin embargo, no basta con culpar a la pandemia, ya que en 2017 se exportaron U$S 1.350 millones, casi el mismo valor que en 2020. Incluso, se exportó menos durante 2015 (U$S 1.301 millones) y en 2016 (U$S 1.325 millones).

Si bien no son números positivos, sí son mejores que los de las exportaciones a nivel nacional: entre 2011 y 2020 las ventas argentinas al exterior cayeron un 34% en valores nominales, pasando de U$S82.981 millones a U$S54.884 millones. Al igual que las provinciales, tuvieron un comportamiento a la baja entre 2011 y 2015, luego se recuperaron entre 2016 y 2019 en el nacional y cayeron en 2020.

El informe aclara que, si en vez de tomar los valores nominales se considerara la inflación de Estados Unidos entre 2011 y 2020, la caída real de las exportaciones mendocinas en dólares contantes de 2011 alcanzaría el 34%, en tanto que a nivel nacional la contracción sería del 42%.

Por otro lado, si se compara el volumen, el máximo nivel exportado se alcanzó en 2012 (1,2 millón de toneladas), para caer al mínimo de la serie en 2014 (765 mil tn.). Ese valor se recuperó, pero volvió a contraerse el último año a 1,12 millón de toneladas. Así, la caída en volumen entre 2012 y 2020 alcanzó el 9%.

Exportaciones: Mendoza cayó U$S452 millones en nueve años.

Comparando con las provincias

En base a datos del Indec, las exportaciones mendocinas en 2020 representaron el 2,5% de las ventas de Argentina al exterior, un porcentaje algo mayor al promedio de los últimos 10 años (2,3%). De todos modos, el 74,9% de las exportaciones del país se originaron en la Región Centro y Buenos Aires, mientras que Cuyo en total representó el 5,5%.

“El ranking de provincias exportadoras 2020 es liderado por Buenos Aires, seguida de Santa Fe y Córdoba. Estas tres provincias concentran el 71% de las exportaciones del país. Mendoza ocupa el 7° lugar a nivel nacional, ganando un puesto respecto de 2011; además lidera en Cuyo (en 2011 era segunda detrás de San Juan)”, se indica en el informe.

Mirando a las provincias vecinas, San Juan (8º puesto) en 10 años pasó de U$S2.463 millones a U$S1.120 millones, una caída que se explica en parte por menos exportaciones de origen mineral. La Pampa ocupa el puesto 12, con U$S592 millones de exportación, mientras que San Luis ocupa la posición 14 (U$S 569 millones) y Neuquén la número 20 (U$S 244 millones).

Sin embargo, si se analizaran las exportaciones per cápita, Mendoza ocuparía el puesto 12°, con U$S678 exportados por habitante (antes, exportaba U$S1001/hab.). En el ranking actual, liderado por Santa Cruz con U$S5.250/hab., Mendoza se ubica por detrás de San Juan y San Luis, que exportaron un valor de U$S1.434/hab y U$S1.119/hab., respectivamente.

Esos U$S678/ hab. de Mendoza están por debajo del promedio país, que alcanza los U$S1.210. De por sí, ese desempeño resulta pobre al compararlo con países vecinos o de la región, como Chile (U$S3.752/hab.), Uruguay (U$S1.973/hab.) y México (U$S3.239/hab.).

Para exportar más

Los datos del primer semestre de 2021 reflejan una recuperación de las exportaciones mendocinas, con un aumento del 11% respecto de igual período de 2020. Se trata del esperado “efecto rebote” después de la contracción mundial por la pandemia, que debe ser aprovechado mientras continúe. “Los pronósticos indican que la economía mundial y la de nuestros socios comerciales crecerá este año y el próximo. Mendoza debe exportar más y diversificar sus exportaciones, sumando actividades intensivas en empleo y en valor”, señala el informe, poniendo como ejemplo el sector tecnológico y las papas procesadas (hoy, sexta exportación locales). En las conclusiones, el documento critica medidas del Gobierno nacional como restricciones a las exportaciones o tener múltiples tipos de cambio, cepos o periódicas devaluaciones. “La incertidumbre y la falta de reglas claras empañan la imagen del país y destruyen producción y puestos de trabajo”, afirman.

A la hora de proponer medidas, consideran que una mejora de la competitividad requiere reformas estructurales en el ámbito tributario, financiero, laboral y logístico. Eso incluye la simplificación de trámites para crear empresas e impulsar exportaciones y nuevas inversiones con destino a exportación, además de “una apertura inteligente al mundo” mediante la creación de redes y concreción de acuerdos comerciales estratégicos.

Respecto de medidas provinciales, Silvia Jardel cree que se debe ayudar en el financiamiento y apoyo a inversiones en sectores productivos que apunten a mercados externos, así como continuar con la promoción de productos en el exterior de la mano de ProMendoza. “La mejora del clima de negocios compete a municipios y Gobierno provincial, así como el apoyo a la conformación de consorcios y clústers para exportación”, afirma la gerente del CEM.

El informe finaliza afirmando que, en el escenario post-pandemia, la inversión privada y las exportaciones deberían ser los “motores” que permitan crecer y reducir los elevados niveles de pobreza que afectan a los sectores más vulnerables. “Estos dos motores han estado apagados por mucho tiempo”, concluye el Consejo Empresario Mendocino.

Exportaciones: Mendoza cayó U$S 452 millones en 9 años.

Menor desempeño en la región

El informe del CEM sostiene que, durante la década analizada, Argentina tuvo un magro desempeño comparado con los países de la región, solo por encima de Colombia (-46 %). Así, mientras las exportaciones argentinas cayeron en valores FOB un 34% entre 2011 y 2020 (-16% el último año), las de México y Paraguay crecieron 19% y 10% respectivamente.

Uruguay, Perú, Chile y Brasil redujeron sus exportaciones punta a punta, pero menos que Argentina. Si sólo se mira al último año, los únicos países de la muestra que crecieron fueron Paraguay con un 19 % y Chile con un 3 % (aunque en la comparativa a diez años, este último cayó un 12 %).

En ese aspecto, Silvia Jardel señaló que hoy la restricción del Gobierno nacional a la exportación de carne es “un claro ejemplo de una política inadecuada, que vulnera contratos internacionales, genera incertidumbre y afecta negativamente importación y exportación”. La situación Argentina está siendo aprovechada por Paraguay y Uruguay, que pueden aumentar sus exportaciones de carne, afirmó la gerente del CEM.

El “efecto China” en la caída

El gerente general de ProMendoza, Mario Lázzaro, analizó algunos datos del informe y observó que para hablar de la caída de las exportaciones (provinciales y nacionales) es importante mencionar el contexto internacional. Puntualmente, hasta finales de la década de 2010, China movilizó las exportaciones mundiales para invertir en infraestructura, lo que implica que el análisis desde 2011 parte con años récords en exportaciones.

“La gran infraestructura que construyó China influyó en las exportaciones de todos los países. La caída de exportaciones no es algo que sólo ocurrió a Argentina. Por ejemplo, Chile, entre estos 10 años, también cayó un 12 %”, afirmó Lázzaro.

Durante esos años de auge exportador, no sólo se vendían alimentos al “gigante asiático”, sino también bienes como acero, hierro y maquinaria para generar la infraestructura que hoy posee la segunda economía mundial. Esto incluía también a Mendoza, con empresas como Pescarmona que exportaba grúas de puerto a China.

De hecho, si se analizan en detalle las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), se encuentra que Mendoza en 2012 exportó U$S334 millones, mientras que para 2017 ese número se redujo a menos de la mitad: U$S136 millones.