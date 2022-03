Exportaciones: los envíos a Chile crecieron 83%

Las ventas de Mendoza a Chile tuvieron un buen año durante 2021, tanto en dólares FOB como en volumen: se vendieron productos por U$S 137,5 millones con un peso neto total de 203.582 toneladas. En comparación con 2020, año signado por la pandemia, estos números representaron un aumento del 83% en valores y del 45% en volúmenes, con más de la mitad en productos de origen industrial.

Chile suele ser visto más como un competidor -especialmente en el vino- que como un destino. ¿Qué se le exporta? Según ProMendoza, en el caso de los Productos Primarios (PP) en 2021 se destacaron “hortalizas y legumbres sin elaborar” (U$S 906 mil y 1.093 toneladas) y “resto de frutas frescas”, que totalizaron U$S 524.793 y 214.005 kilos . Se vendieron, en total, productos primarios por un valor de U$S 2.794.714 y 11.338 toneladas, un 94 % más en valor y un 58% más en volumen que en 2020.

Vale recordar que, en 2021, la empresa chilena Biofresco, distribuidora de alimentos, visitó la provincia para analizar la compra de hortalizas. “Por la sequía, Chile viene aumentando la compra de cultivos hortícolas. Sus productores están priorizando regar plantas como frutales, con muchos años de inversión, e importar cultivos anuales, es decir hortalizas”, comentó Mario Lázzaro, gerente general de ProMendoza.

En cuanto a Manufacturas de Origen Agrario (MOA), se destacaron “resto de grasas y aceites” (U$S 24 millones y 22.198 toneladas) y papas fritas precongeladas (U$S 5 millones y 5.671 toneladas). Un dato curioso es que la venta de papas fritas se triplicó en valor, en parte porque en 2020, con las restricciones de la pandemia, mermaron las ventas de comida rápida. En total de las MOA, se vendieron unos U$S 41,8 millones y 38.446 toneladas, un aumento del 53% en valor y del 15% en volumen.

Manufacturas industriales

Más de la mitad de las exportaciones mendocinas a Chile están dentro de la categoría Manufacturas de Origen Industrial (MOI). En 2021, en ese rubro se exportaron U$S 75,7 millones, un 131 % más que en 2020 (U$S 32,8 millones), y en volumen fueron 126.400 toneladas, un crecimiento del 78 % respecto de 2020 (71.102 toneladas).

Para Lázzaro, las MOI tuvieron “un fuerte impulso tanto en valores como en volúmenes” y señaló como ejemplo el crecimiento de la venta de materiales de construcción, donde se pasó de U$S 2,8 millones a U$S 5 millones en productos como placas de yeso. El gerente general de ProMendoza destacó también la venta de materiales diversos de las industrias químicas, vinculados a productos sanitarios para la lucha contra el Covid, como alcohol en gel.

Los “productos diversos de las industrias químicas” generaron ventas por U$S 38 millones (255% más que en 2020) y un volumen de 41.485 toneladas (crecieron 155%). Otros rubros destacados de las MOI fueron “papel, cartón y sus manufacturas” (U$S 5,7 millones y 8.773 toneladas), “materias plásticas y sus manufacturas” (U$S 5 millones y 2.814 toneladas) y “manufacturas de piedra y amianto” (U$S 5 millones y 51.792 toneladas).

“El factor clave para mí tiene que ver con que somos países vecinos y uno puede inducir que hay un proceso de sustitución de proveedores en gran parte por el colapso logístico que generó el Covid. Eso influye en la incertidumbre sobre plazos de entrega, por lo que muchos empezaron a comprar en Argentina y en Mendoza particularmente”, señaló Lázzaro.

De ese modo, quizás antes Chile compraba productos de origen industrial desde Asia o Estados Unidos pero, con la incertidumbre y el aumento del costo en los fletes de hasta 6 veces el valor previo a la pandemia, los fueron remplazando con empresas mendocinas. El desafío, opinó Lázzaro, será “mantenernos como proveedores”.

Plataforma para aumentar ventas

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), la presidente de su comisión de Comercio Exterior, Graciela Rovera, destacó que hay varias oportunidades comerciales con Chile, ya sea para vender productos, para hacer encadenamientos productivos o como espacio de venta hacia otros destinos internacionales.

“Nosotros trabajamos encadenamientos productivos y con Hubs logísticos. Hace poco (inicios de marzo) se realizó la primera exportación hacia Chile con ese sistema, bajo la figura de la plataforma Puente Andino”, comentó Rovera. La exportación fue de la empresa de bolsas ecológicas Todo Eco, en el marco de una operación con ProMendoza, la FEM y el servicio Extra Portuario El Sauce, que aloja ese nuevo centro logístico-comercial.

Los Hubs logísticos sirven para posicionar mercadería y desde allí hacer la comercialización en ese país o en otro tercero, similar a una zona franca. Mientras, en un Puerto Seco se debe documentar o nacionalizar la mercadería en un tiempo breve, en el Hub hay más tiempo para dejar el producto y venderlo en el mercado interno o enviarlo a un tercer país.

Si bien Mendoza ya cuenta con hubs logísticos en países como Brasil, Estados Unidos o China, la mayor parte de los productos que manejan son del sector vitivinícola.

En cambio, en este caso, a Chile se enviaron dos pallets que incluyen monos para quirófano, bolsas ecológicas, bolsa de vinos para dos y cuatro botellas, manteles y bolsos tipo morral.