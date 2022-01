ETF, la nueva alternativa para inversores: ¿Qué son y cómo operarlos?

En el marco de la crisis de deuda que ya lleva casi cuatro años, los inversores y operadores del mercado esperaban ansiosos hace mucho poder invertir en pesos en alternativas que no estén ligadas a la vorágine macroeconómica argentina. Y esta posibilidad ya es una realidad.

La operatoria comenzó el martes. Según manifestaron los operadores más conocidos en las redes sociales y foros bursátiles, fue un “éxito”. Y esto promete captar progresivamente la atención de los inversores.

Hasta hace poco, los ETF sólo estaban disponibles en los mercados extranjeros, pero recientemente la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la creación de nueve programas de CEDEARs representativos de ETF que cotizan en EEUU.

En un mercado tan pequeño y volátil como el argentino, esto se presenta como una herramienta nueva para poder diversificar la cartera de inversiones y disminuir el riesgo, dado que se puede apostar en pesos por papeles de grandes empresas estadounidenses.

Observando lo ocurrido durante el 2021, el índice S&P 500 logró una valorización en dólares de +26,89%, mientras que las acciones energéticas (agrupadas en el ETF XLE) alcanzaron un retorno de +46,44%, impulsadas principalmente por la crisis energética y la escalada en el precio del petróleo y el gas.

Sin embargo, mercados emergentes (representados por otro ETF que se incorporará al mercado argentino, el iShares MSCI Emerging Markets ETF) cayeron -5,46%, desacoplando la buena performance de los países desarrollados.

Expertos de la empresa financiera TSA Bursátil explican que los Exchange Traded Funds (fondos negociados en Bolsa) son fondos cotizados que incluyen varios activos, de acuerdo a la elección de su administrador, o intentan replicar un índice accionario.

Estos fondos combinan características propias de las acciones y fondos de inversión, permitiendo al inversor diversificar aún más su portfolio.

En el Mercado de Capitales local se operan mediante los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), que representan acciones de empresas que cotizan en Wall Street. A través de ello se puede acceder a los siguientes ETF:

- SPDR S&P 500 (SPY), que replica al índice S&P 500, compuesto mayoritariamente por acciones de gran capitalización.

- Invesco QQQ Trust (QQQ) sigue al índice Nasdaq 100, de las acciones no financieras más grandes.

- iShares Trust Russell 2000 (IWM) replica al índice Russell 2000 Index Fund, compuesto por empresas de baja capitalización.

- iShares MSCI Emerging Market (EEM) replica el desempeño del MSCI TR Emerging Markets Index, posicionándose en acciones de países emergentes.

- Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) representa el desempeño del The Financial Select Sector Index. Incluye empresas financieras, como Berkshire Hathaway (BRKB), JPMorgan Chase (JPM) y Bank of America (BAC).

- Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), que representa el desempeño del The Energy Select Sector Index. Incluye acciones de compañías ligadas al sector energético, tales como: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) y Eog Resources (EOG).

- SPDR Dow Jones Industrial (DIA), que replica el índice Dow Jones Industrial Average, conformado por 30 empresas grandes y conocidas de EEUU.

- iShares MSCI Brazil Cap (EWZ), que busca seguir la rentabilidad del índice MSCI Brazil 25/50.

- ARK Innovation (ARKK) es un fondo de gestión activa que invierte principalmente en empresas de innovación disruptiva.

¿Cuáles son los principales beneficios de los ETF?

Posibilitan la diversificación de cartera sin invertir, necesariamente, grandes sumas de capital, explicaron los analistas de mercado de TSA Bursátil.

En cuanto a su operatoria, se regirá por las reglas establecidas para los CEDEARs, pudiendo negociarse en pesos.