Estiman que la producción en la mina de PRC iniciará en 24 meses

Tras una década cerrada, se conoció que en el plazo de unos 24 meses, la mina Potasio Río Colorado volverá a producir y exportar. Nicolás Mallo Huergo, titular de Minera Aguilar, confirmó a Los Andes la puesta en marcha y detalló los pasos a seguir en los próximos meses, destacando la importancia de la construcción de la planta piloto y la evaluación del mineral.

“A corto plazo, lo primero que se hace es el estudio FEL 3 y la construcción de la planta piloto que está prevista entre 18 a 24 meses. El objetivo es ver cómo reacciona el mineral, cómo funciona la configuración de la producción, entre otras cosas. A partir de que tengas el FEL 3, es donde se determina bien cuál va a ser la necesidad de inversión, y empezás a discutir cuál va a ser la ingeniería y los puntos principales a donde va a ir esa inversión”, explicó a Los Andes Mallo Huergo.

Así, en 2 años y con la planta piloto en marcha, la mina estaría produciendo entre 50 mil y 100 mil toneladas. El ejecutivo enfatizó que, en el corto plazo, la atención se centra en la construcción de la planta piloto, donde se realizarán pruebas y evaluaciones cruciales para el proyecto. La producción inicial, aunque reducida, será fundamental para comprender el comportamiento del mineral y ajustar los planes de inversión.

“Esto es una producción reducida de la planta piloto, que en realidad es una planta de producción muy pequeña. No es el objetivo principal, nuestro objetivo principal es construir una planta de más de 1.400.000 toneladas por año, y eso va a demorar 5 o 6 años”, expresó Mallo Huergo.

Cabe recordar que en octubre de 2023, la provincia otorgó el 88% de las acciones de PRC a Minera Aguilar SA y a la brasileña ARG, mientras que Mendoza retuvo el 12% restante. El objetivo es que la mina vuelva a funcionar y además se convierta en un polo de servicios para la zona Sur de Malargüe, en sinergia con Pata Mora y las industrias que operan en la zona, como las hidrocarburíferas. En ese acuerdo firmado, Minera Aguilar se comprometió a realizar una inversión de US$1.039 millones para, en cinco años, llegar a producir 1,5 millones de toneladas anuales de sales de potasio.

Nicolas Mallo Huergo de Minera Aguilar y Rodolfo Suárez firmando el contrato para reactivar Potasio Río Colorado. Prensa Gobierno.

Según calculan desde la empresa, durante la fase inicial de construcción, que abarcará los primeros años del proyecto hasta la puesta en marcha de la planta de producción, se espera la contratación de aproximadamente mil quinientas personas. Y una vez que la planta esté operativa, se anticipa la contratación de unas trescientas cincuenta personas de manera permanente para garantizar el funcionamiento continuo de la instalación.

Pero Mallo Huergo no dejó de destacar que estos números son proyecciones iniciales y podrían estar sujetos a cambios en función de la evolución económica del país.

El tren, un factor decisivo

El anuncio del presidente Javier Milei de cortar todo tipo de obra pública que no tenga financiamiento del exterior, a lo que sumó en el DNU y Ley Omnibus la privatización de Trenes Argentinos, prendió una luz de alerta sobre la factibilidad de desarrollar a gran escala la minería en Mendoza.

Y si bien la viabilidad del proyecto minero en la región de Malargüe no se encuentra en peligro, lo cierto es que la falta de avances en las obras necesarias para poner en marcha el ramal de tren Monte Comán - Malargüe - Las Catitas podría dejar truncas las grandes expectativas iniciales. Nicolás Mallo Huergo expresó su preocupación sobre la importancia de estas obras y sus posibles repercusiones en la logística del transporte de potasio.

“El proyecto en sí tiene obras que deben realizarse y hay temas vinculados con la logística. Se firmó un memorándum de entendimiento con el Belgrano Cargas y la idea era trabajar en la posibilidad del restablecimiento del ramal Las Catitas - Monte Coman - Malargüe para poder despachar todo por tren. Si no estuviese esa posibilidad, se llevaría todo en camiones, pero la producción sería menor”, señaló Mallo Huergo.

POTASIO RIO COLORADO FOTO: CLAUDIO GUTIERREZ \ LOS ANDES

Sobre la situación nacional y el avance o no de esta obra, Mallo Huergo declaró: “¿Qué sucederá con los trenes? La incertidumbre persiste. ¿Es necesario? Sí, si queremos llegar a la producción de más de 1.400.000 de toneladas por año, obviamente se necesita el tren. Y no solo afecta a nuestro proyecto minero sino a Malargüe y a otros proyectos mineros de la región. Con lo cual no es un tema exclusivo de PRC, sino es un tema más de la industria minera de esa zona”, afirmó el ejecutivo.

Mallo Huergo subrayó la importancia del tren para el desarrollo de la producción y advirtió sobre las posibles consecuencias en caso de no contar con esta infraestructura. “Quiero decir que va a llevar a determinados ajustes del proyecto, lo cual implica que probablemente su producción va a tener que ser mucho menor por la cantidad de camiones que podés utilizar en las rutas, en esto es un tema de logística, pero que lo iremos viendo a medida que esto vaya evolucionando”, explicó.

El titular de Minera Aguilar aclaró que la presencia del tren no es simplemente un lujo, sino una necesidad para alcanzar los volúmenes de producción deseados. “No es un tema que si no está el tren, el proyecto no funciona, no es así. Si está el tren, podés producir un millón y medio de toneladas por año. Si no está el tren, probablemente no vas a poder producir más de trescientas, dependiendo de muchos otros factores”, concluyó Mallo Huergo.

Un negocio rentable

Durante la charla con Los Andes, Mallo Huergo alejó lo fantasmas del achicamiento o cierre del negocio por las previsiones que hay hoy del precio del commoditie. “Con el precio actual, sin que llegue a los precios que tuvo en algún momento, es decir, son proyectos totalmente rentables. Es un tema para ver cuál es el margen de ganancia, pero no vemos que los precios de mercado son una limitación o una amenaza, no vemos a nivel mundial ningún tipo de interferencia con esto”, explicó al tiempo que comentó que Brasil es uno de los mercados estrella para este tipo de productos.

Y aclaró que el potasio se considera un mineral esencial para lo que se denomina seguridad alimentaria. Esta última, no está en tendencia del momento sino que es requerido especialmente en los países de gran envergadura, donde la seguridad alimentaria ocupa un lugar preponderante.