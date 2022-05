Este verano se hospedaron más turistas en Mendoza que en 2019

El Indec dio a conocer los números de la Encuesta de Ocupación Hotelera del mes de marzo, datos que permiten hacer un balance del primer trimestre de 2022. En la ciudad de Mendoza, de acuerdo a este informe, hubo un 7,7% de pernoctaciones más que durante la misma etapa de 2019, el año Pre-pandemia. Sin embargo, la cantidad de viajeros no residentes (pasajeros extranjeros) se redujo un 13,6%. Desde el sector, atribuyeron este incremento a la necesidad de esparcimiento y a los beneficios de los planes de vacaciones impulsados por el Gobierno.

Es decir, que esta temporada en el gran Mendoza se tomaron 448.916 noches de hotel, 32.054 más que la ocupación registrada hace tres años atrás (416.907). El crecimiento de la demanda fue notable durante enero pero en febrero fue mayor aún; en comparación directa durante el 2022 se negociaron 1.391 pernoctaciones más que durante el inicio de 2019, en cifras fueron 145.101 contra las 143.710 de 2019.

Vale recordar que la ocupación hotelera al inicio del año fue superior al 90% contando todos los centros turísticos de la provincia y posicionó a este período como uno de los mejores vividos por el sector de la última década. Los protagonistas hablaron de un mes atípico, porque “estableció un récord de ocupación, cuatro veces más alto que la mejor temporada”.

En el oasis central, la ocupación rondó el 80% de acuerdo al análisis realizado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), los centros urbanos trabajaron con valores posicionados entre 5% y 10% más a los niveles prepandemia. Un dato relevante sobre la demanda fue explicado por los empresarios, quienes comentaron que hubo una rápida absorción de las cancelaciones y se generaron nuevas reservas.

Daniel Ariosto, empresario hotelero y presidente de la UCIM, destacó que hubo un crecimiento de la demanda, porque “luego de estar encerrados durante tanto tiempo a causa de la pandemia, cuando se dio la posibilidad de viajar las familias, las parejas, los grupos de amigos lo hicieron; fundamentalmente recorriendo el país y este movimiento de personas fue intenso”.

Explosión de temporada

Durante febrero, con gran demanda de servicios en carnaval, la brecha entre la perfomance de 2022 y 2019 alcanzó las 32.092 noches de hotel. La ocupación –potenciada también por el fin de semana XL- alcanzó las 155.653 plazas durante el segundo mes del año contra las 123.561 concretadas tres años antes. El 91% de los turistas que tomó los servicios de hospedajes son residentes en el país, mientras que el 10% restante llegó del exterior.

“Históricamente, Carnaval es una fecha importante para nuestro turismo. Mucha gente que no viajó en vacaciones se tomó este fin de semana largo para pasear. Algunos –muy pocos- reservaron su estadía en diciembre por medio del programa Previaje”, había señalado Arturo González, titular de la Cámara Hotelera de Mendoza.

Pero no solo el aliciente fue el manejo de una tarifa adecuada a la realidad local, también el proceso de restauración de la conectividad aérea incrementó la visita de pasajeros provenientes del exterior; lo que se ve reflejado en la expansión de las propuestas premiun, entre las que podemos citar hoteles boutique y circuitos de enoturismo, centros de esquí y las experiencias gastronómicas de primer nivel. Fueron 5.636 pasajeros, casi un 23% de los que nos visitaron en 2019 (24.294).

Marzo y la legión extrajera

“En su mayoría son turistas que provienen de Brasil, Uruguay y Perú”, señaló el Marcelo Flores, ex director de Turismo de Tunuyán y actual prestador de servicios turísticos. En Marzo, según lo detallado por el Indec, en la provincia ingresaron 7.820 pasajeros del exterior. Si bien la cifra es la más alta en lo que va del año, con casi 2.200 ingresos más que en febrero, este aumento representa el 27% del total de ingresos de 2019 (28.995).

Es oportuno señalar también que el aeropuerto El Plumerillo es el tercero que más turismo receptivo del extranjero captó en el primer trimestre del año y que a lo largo del primer trimestre ingresaron a Mendoza 17.100 turistas por vía terrestre, por el paso Cristo Redentor.

Los niveles de ocupación hotelera en marzo se han sostenido en el gran Mendoza con 148.207 noches y quedando apenas 46.429 lugares por debajo del mismo mes de 2019. Claro está que la fiesta de la Vendimia y su calendario de eventos son un atractivo para el público nacional e internacional. Sobre el balance enero-marzo, Flores señaló: “Hubo un incremento de un 20% respecto al año anterior. Pasada la pandemia la gente necesitaba salir y optó por destinos en Argentina, Mendoza por su atractivo fue una de las plazas elegidas”.