Estatales: reabren las paritarias y los gremios pedirán una suba salarial del 45%

El Gobierno de Mendoza y los gremios estatales volverán a sentarse esta semana a la mesa paritaria para retomar la discusión salarial. El objetivo de las audiencias es revisar los acuerdos alcanzados con los distintos ámbitos de la administración pública y analizar la posibilidad de una actualización. Desde el sector sindical advirtieron que exigirán una recomposición salarial acorde a la inflación proyectada para este año.

Desde el gabinete del gobernador Rodolfo Suárez confirmaron que las reuniones se desarrollarán entre el miércoles y el jueves y tendrán lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones. En la primera jornada será el turno de la Administración Central y al día siguiente concurrirán los ámbitos de Salud y judiciales.

Entre finales del 2020 y comienzos del 2021 el gobierno firmó con 16 de los 17 (solo el Sute no arregló) de los trabajadores públicos provinciales un convenio de aumento salarial. Establecía una suba al básico del 20% en tres tramos no acumulativos del 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre. Al mismo tiempo se acordó una suma no remunerativa de $54.000 a pagar durante los doce meses del 2021 en ocho cuotas iniciales de $4.000, dos de $5.000 y dos de $6.000. Pero además se dejaba asentado que las partes volverían a sentarse para estudiar la posibilidad de una revisión.

A finales de marzo hubo nuevos encuentros ente los miembros paritarios del Ejecutivo y los representantes sindicales, pero no hubo modificaciones y se decidió “patear” la discusión hacia junio. En ese momento desde el Gobierno señalaron que no era el momento de revisar el acuerdo salarial y querían esperar un tiempo para tener un panorama más claro respecto a la recaudación provincial y también en cuanto a la inflación.

De todas maneras, no hay certeza de que ahora el Ejecutivo vaya a llevar una oferta a la mesa de negociación, pero en esta reapertura de la instancia paritaria conocerán las posturas y perspectivas de las partes involucradas.

En este sentido, los sindicatos irán con una demanda unánime reclamando una actualización de lo acordado que permita que los salarios estatales le ganen a la inflación proyectada para este año.

Gremios van por el 45%

Claudia Iturbe, secretaria gremial de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), indicó a Los Andes que “vamos a ir a ver qué nos proponen” y dijo que “nosotros ya habíamos hecho una propuesta de blanqueo del bono adicional llevándolo al básico y nunca nos contestaron”.

En cuanto a las expectativas de aumento salarial, sostuvo que “por supuesto no vamos a permitir que sea más bajo que la inflación proyectada que es más o menos del 45%, así que menos de eso no puede ser y no lo podemos aceptar”.

Por su parte, Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sostuvo que “no nos vamos a mover del eje que ya habíamos planteado que es un 45% de aumento salarial si se discute una suba anual. Nosotros hemos firmado un 20% y falta el 25%, es muy claro esto”.

A su vez, manifestó que “la pandemia ha encrudecido el sistema sanitario y ha habido despidos y persecuciones, como el caso del Hospital Lagomaggiore”. Al respecto, advirtió que “si el gobierno no tiene respuesta a estos problemas y a los temas de aumento salarial, pase a planta y reconocimiento a los licenciados en Enfermería, va a haber un conflicto en puerta”. Y reconoció que se está analizando realizar movilizaciones para las siguientes audiencias paritarias.

Desde la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, su titular César Llanos expresó que “nosotros sostenemos que los salarios están bastante atrasados” y resaltó que en los últimos dos años han perdido mucho poder adquisitivo.

“A los jueces en el 2020 se les dio el 21% de aumento y a los empleados judiciales se les dio el 20% como compensación para este año en tres tramos y un bono de $4.000 que se cobra desde marzo y que va a terminar en $6.000 en diciembre. Nosotros hemos manifestado que es sumamente insuficiente, hemos pedido una recomposición que por lo menos siga, como la cláusula gatillo, a la inflación y que le permita a los salarios en el mediano plazo recuperar el valor adquisitivo”, subrayó.

Asimismo, consideró que desde el año pasado el Gobierno ido recuperando los niveles de la recaudación provincial y que “eso le permite ampliamente dar una recomposición salarial mayor a la que había ofrecido hasta ahora”. “Es un tema de voluntad política de mantener atrasados los salarios de los estatales y que la crisis la sigan pagando los que menos tienen”, añadió.

El Sute expectante

El único sector estatal que no ha sido convocado a esta ronda de paritarias es el de la educación. Esto se debe a que el Sute fue el único sindicato que no acordó con el Ejecutivo en las últimas negociaciones y obtuvo el mismo aumento salarial que el resto, pero a través de un decreto del gobernador.

No obstante, desde el gremio docente reclaman por la convocatoria. “Estamos exigiendo que también nos convoquen a la reapertura de la paritaria salarial porque el aumento del 20% en tres cuotas solo se ha pagado el primer 7%, cuando la inflación en Mendoza ya supera el 21,5%. Eso habla del atraso salarial que tenemos respecto de la inflación. Además del bono de 54.000 en doce cuotas es un monto en negro y no contó para el aguinaldo”, explicó a este diario Laura Espeche, secretaria de Acción Social del Sute.

Sostuvo que buscan sentarse a la discusión paritaria porque “la canasta básica total está casi en los $60.000 y el salario inicial de un docente está en los $30.000, así que necesitaríamos un aumento del 100% para llegar a cubrir esa canasta”.

Por otra parte, desde Sitea se convocó a una huelga y movilización para este martes en reclamo de mejoras salariales para los trabajadores de la Salud. Este sindicato no forma parte de las negociaciones paritarias, pero ha convocado a concentrarse esta mañana en el Hospital Central para marchar hacia la Casa de Gobierno.

Raquel Blas, dirigente de Sitea explicó que “la situación que están atravesando los trabajadores y trabajadoras de la salud no da para más. Son los que más desgaste y compromiso físico y laboral han tenido y salarialmente están por debajo de la canasta familiar”.