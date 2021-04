Es argentino y lleva recaudados U$S 200 millones con una “Uber para camiones” en Brasil

Federico Vega es oriundo de Puerto Madryn y en 2013 fundó en Brasil “Cargo X”, una aplicación con un concepto muy parecido al de Uber, pero para camiones y transporte de mercaderías. Siete años después, la aplicación es usada por 1,2 millones de camioneros y 12 mil empresas. El argentino tiene 570 empleados y ha recaudado más de US$200 millones, y ahora planea traer el servicio al país.

El emprendimiento de Vega, de conectar camiones con empresas, fue pionero, ya que nació antes que las norteamericanas Uber Freight y Convoy. Como refleja Clarín, Cargo X trabaja, desde San Pablo, en Latinoamérica y llega a 5.500 ciudades y al 97% de los municipios de Brasil. Entre sus clientes se encuentran Heineken y Unilever, y ha recibido financiamiento de fondos como Goldman Sachs, George Soros y Blackston. Un dato adicional: en 2020, con la pandemia, creció 75%.

La aplicación conecta la oferta y la demanda para trasladar productos de un lado a otro. Si una empresa necesita despachar carga, puede aceptarla un conductor que tiene espacio disponible y va a hacer esa misma ruta. Aunque Vega es economista –durante un tiempo vivió en Londres y trabajó para JP Morgan-, fue en su Patagonia natal donde observó cómo muchos camioneros realizaban viajes sin carga e identificó las deficiencias logísticas .

Pese a eso, decidió fundar la empresa en Brasil porque representa el 50% del PBI latinoamericano y, en comparación, Argentina es un mercado chico. Además de las complicaciones que implican la inflación , la inestabilidad política y económica y la presencia de sindicatos fuertes. Pese a eso, entre sus planes para 2021 se encuentran alcanzar las 40 mil empresas activas en la plataforma e iniciar operaciones en la Argentina, con oficinas propias brindar el mismo servicio y para desarrollar la plataforma tecnológica.

Cuando planeó la empresa, Vega no sólo no hablaba portugués, sino que no tenía dinero. Sin embargo, al presentar la idea, recibió el apoyo del fondo argentino NXTP Labs (hoy NXTP Ventures) y también conoció, en un viaje a Nueva York, a Oscar Salazar, inversor y cofundador de Uber, quien participó activamente en la conformación de la empresa, armó el equipo de tecnología y hoy forma parte del directorio como asesor. Él fue quien lo contactó con Goldman Sachs, que invirtió US$ 10 millones.

Desde entonces, su historia ha sido contada por medios internacionales, entre ellos Financial Times, Forbes, Bloomberg y CNN. Y siguió atrayendo el interés de los inversores, a tal punto que el año pasado, la compañía recibió un aporte de US$ 90 millones.