Epas postergó por dos meses la suspensión de cortes por falta de pago

El Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), prorrogó por 60 días la suspensión de los cortes del servicio de agua potable por falta de pago en Mendoza. La disposición forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Mendoza para paliar la situación de las familias más afectadas por la crisis económica en el marco de la pandemia del coronavirus.

La decisión del EPAS fue oficializada a través de la Resolución N° 29 publicada ayer en el Boletín Oficial de Mendoza. El texto de la normativa recuerda que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del DNI N° 311/2020, determinó la prohibición de las suspensiones o cortes de servicios por mora o falta de pago. “En el orden Provincial se emitió Decreto N° 325/2020, por el cual se adhirió al precitado DNU Nacional”, indica el escrito.

Luego, en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno, el Ente Regulador dictó la disposición administrativa Nº 018/2020, de fecha 16 de abril próximo pasado, con la cual oficializó la suspensión de los cortes en el servicio de agua potable. Es justamente esa normativa la que fue prorrogada por el EPAS por un plazo de dos meses.

Las multas siguen vigentes

Los mendocinos que no paguen la boleta del agua no sufrirán, por ahora, corte del servicio. Sin embargo, seguirán vigentes las multas por el uso de agua potable fuera de los horarios permitidos. Cabe recordar, que solo se puede regar jardines, mojar calles no pavimentadas y llenar piletas entre las 22 y las 8 de la mañana del día siguiente.

No está permitido, bajo ninguna circunstancia, el riego con manguera o hidrolavadoras de calles asfaltadas. Tampoco se permite el lavado de autos ni de veredas, así como el uso de agua potable que provenga de conexiones clandestinas.