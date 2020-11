La Federación Económica de Mendoza informó que, en octubre, octavo mes de cuarentena, las ventas minoristas de la provincia medidas en cantidades cayeron en promedio 23,83% con respecto al mismo mes del año pasado. Esto incluye modalidad online y locales físicos y tomando el promedio ponderado.

En enero, las ventas habían descendido 5,04%; en febrero 2,85%; en marzo 49%; en abril 70,2%; en mayo 43%; en junio 38%; en julio 26,9%; en agosto 20%; en septiembre 18,83%; y, ahora, en octubre 23,83%. De ahí que el promedio en los diez meses del año arroja una caída del 29,7%.

Para tener una referencia, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló que, a nivel nacional, las ventas en los comercios minoristas -en términos de cantidad de productos- registraron en octubre una caída de 14,9% respecto a igual mes de 2019, tanto en la modalidad online como en los locales físicos.

El resultado de octubre marcó una desmejora de más de 4 puntos porcentuales respecto a septiembre, cuando el retroceso interanual fue 10,1%. Es que, en 2019, las operaciones concretadas para el Día de la Madre fueron sustancialmente mayores. De esta forma, en los diez primeros meses de 2020, las ventas minoristas marcan un acumulado negativo de 26,2% en todo el país.

Consideraciones

Desde la FEM plantearon que octubre fue un mes complejo para el comercio y consumidores por varias causas. Dos días antes del Día de la Madre, el dólar blue ya había subido 18% con respecto al 1 de octubre, aumentando la brecha con el oficial hasta el 114%. En ese contexto, más del 70% de los comerciantes recibieron aumentos de precios en sus listas.

Además, bajaron fuertemente los plazos de pago por parte de los proveedores. A ello se sumó faltantes de mercadería, caída del poder adquisitivo en los hogares y alto endeudamiento de las familias. Todo esto desembocó en una caída del 27,15% en esa fecha tan especial para el comercio minorista local.

Luego, el 23 de octubre, el dólar blue se acercó a los $200, pero hacia el final de mes el mercado se tranquilizó y comenzó a bajar. Esta situación generó una gran inestabilidad en comerciantes y consumidores.

Los ramos con menos caídas interanuales en el mes fueron: Alimentos y Bebidas (-8,5%), Farmacias (-9,00%) y Ferreterías, Materiales Eléctricos y para la Construcción (-11%). En tanto, los rubros de mayor desplome fueron Relojerías, Joyerías y Bijouterie (-45%), Ropa y Artículos Deportivos (-40,8%), Bazar y Regalos (-40%) y Calzados y Marroquinería (-37,5%). La Indumentaria, uno de los rubros con más cantidad de comercios, sufrió una caída del 33,50%.

En detalle, la evolución de los distintos rubros, con respecto a octubre de 2019, fue:

- Joyería, Relojería y Bijouterie -45%

- Ropa y Artículos Deportivos y de Recreación -40,8%

- Bazar y Regalos -40%

- Calzados y Marroquinería -37,5%

- Indumentaria -33,5%

- Muebles, Decoración y Textiles para el Hogar -30%

- Juguetería y Artículos Escolares -27,5%

- Neumáticos y Repuestos de Autos y Motos -25,87%

- Electrodomésticos, Electrónicos, Computación, Celulares y Accesorios -24,33%

- Perfumería y Cosmética 24%

- Promedio ponderado -23,83%

- Ferretería, Materiales Eléctricos y de Construcción -11%

- Farmacias -9%

- Alimentos y Bebidas -8,5%

Sobre el relevamiento

Se realizó en los distintos departamentos de la provincia entre el 26 y el 30 de octubre, en negocios chicos y medianos (no se incluyen las grandes cadenas de ventas). El universo que se cubrió no es el de todos los comercios pymes de Mendoza, sino el de aquellos que pertenecen a cámaras adheridas a la Federación Económica de Mendoza, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar. Para calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La consideración de cada rubro se estimó de acuerdo a los datos relevados por CAME, para conocer la distribución del consumo.