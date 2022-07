En medio de la crisis política, los bancos exigen estabilizar rápido la macro y generar certidumbre

Los bancos que operan en la Argentina tienen elevados niveles de liquidez y solvencia en pesos y los dólares de los ahorristas están a resguardo porque en el país no existe el crédito en moneda dura para sectores que no generan divisas, pero quienes conducen las entidades no escapan a la preocupación por la crisis política y la incertidumbre económica.

Esta situación se la hicieron saber representantes de la Asociación del Bancos Argentinos (ADEBA) al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y otros funcionarios de la autoridad monetaria en una reunión en la que analizaron la situación económico-financiera que atraviesa el país y las perspectivas en materia de créditos, inversión y medios de pagos.

Pesce estuvo acompañado por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Claudio Golombeck, y el Gerente General de la entidad rectora, Agustín Torcasi. La delegación de ADEBA estuvo integrada por su presidente, Javier Bolzico y autoridades de los bancos asociados.

El jefe del Central hizo un análisis de la situación económico-financiera actual. Destacó la dinámica que mostraron las exportaciones en el 2021 y la expectativa de llegar a una cifra récord en 2022, cercana a los 90.000 millones de dólares.

Según el informe monetario mensual de junio publicado este jueves, la liquidez de las entidades financieras en el segmento en moneda extranjera se ubicó en 82,8% de los depósitos, manteniéndose estable respecto a mayo. Entre sus componentes, la suba se observó por la variación del efectivo en bancos, que fue parcialmente compensada por una caída de las cuentas corrientes en el Banco Central.

Por otro lado, la liquidez bancaria amplia en pesos promedió 66,6% de los depósitos, ubicándose 0,5 puntos por debajo del nivel de mayo. Así, se mantiene en niveles históricamente elevados y en línea con los estándares internacionales de solvencia financiera.

Pesce mencionó en la reunión con ADEBA el rol del Banco Central en los mercados financieros en las últimas semanas, frente a la volatilidad mostrada en torno a los títulos públicos por el masivo desarme de posiciones en pesos de Fondos Comunes de Inversión (FCI).

El presidente del Central les dijo a los banqueros que la entidad continuará con su política de participación en el mercado de títulos participando en los distintos plazos de la curva de rendimiento de las letras y bonos del Tesoro, para sostener el valor de los papeles del Tesoro.

Esto fue acordado por Pesce con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, en la reunión que tuvieron el lunes en la mañana en la sede de la cartera económica. Y ambos dialogan todas las mañanas para llevar un monitoreo cotidiano de la situación.

En relación al sistema financiero, Pesce le expresó a Bolzico y los otros banqueros cierto agradecimiento por el rol que jugaron los bancos para “ayudar al resto de los sectores” a sobrellevar los efectos de la pandemia.

Bolzico escuchó y luego expresó la visión de los bancos en relación al sistema financiero y compartió con las autoridades del Banco Central propuestas e iniciativas para fortalecer principalmente el mercado crediticio.

El endeudamiento del sector privado (empresas y familias) en la Argentina hoy no supera el 8,5% del Producto Interno Bruto. Son niveles de apalancamiento para el crecimiento económico bajísimos en comparación con otros países como Brasil y Chile.

El presidente de ADEBA destacó la importancia, para el desarrollo del crédito, de “restablecer la confianza en la moneda nacional, a través de políticas fiscales y monetarias orientadas a dicho objetivo”, dijo la entidad en un comunicado de prensa.

Los banqueros expresaron así su deseo de que Batakis marce un programa con una orientación clara hacia la estabilidad, para de alguna manera comenzar a reconstruir la confianza del mercado en el sector público.

Bolzico también mencionó “la conveniencia de un marco normativo que favorezca el desarrollo del potencial del sistema financiero como promotor de la económica y empleo”. Para los banqueros, faltan comunicaciones del Central y leyes para dar certezas.

ADEBA también compartió con el Central “la necesidad y la conveniencia de continuar con el desarrollo inclusivo de medios de pago, así como la progresiva sustitución del dinero físico por dinero digital”, se informó.

En relación a este último tema, se mencionó que el 15% de las empresas explican más del 80% del dinero físico que reciben las sucursales bancarias. También se analizaron algunas de las propuestas contenidas en la Iniciativa Dinero Digital en Argentina (IDDA) presentado por ADEBA.

“Fue una reunión franca y constructiva, donde el Banco Central y el sector financiero pudieron intercambiar visiones y propuestas, sobre los desafíos y oportunidades de la situación actual del país”, dijo la entidad que representa a los bancos.

Los bancos asociados a ADEBA son Banco Ciudad, Banco Corporativo, Banco Comafi, Banco Galicia, Banco de La Pampa, Banco de Córdoba, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco de Servicios y Transacciones, Banco de Valores, Banco del Sol, Banco Entre Ríos, Banco Hipotecario, Banco Industrial, Banco Interfinanzas, Banco Macro, Banco Mariva, Banco Meridian, Banco Piano, Banco Roela, Banco Saenz, Banco Santa Fe, Banco Supervielle, WiloBank y Brubank.