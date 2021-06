En lo que va del año, hacer una casa subió menos que la inflación

En enero de este año dábamos cuenta de que construir una vivienda “económica”, de ejecución tradicional implicaba una inversión de unos $4 millones, al sexto mes de este año, el número se acerca a los $5 millones. El incremento del primer semestre alcanza el 16,5%, por debajo de la inflación del periodo, y en línea con los valores en que se han actualizado los salario hasta esta primera mitad del año.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Centro de Ingenieros de Mendoza, el costo del metro de construcción de una vivienda económica, al 10 de enero era de $64.814/m2 (de 61 m²), y el de una vivienda de mediana calidad de $96.403/m² (de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m²).

En el mes de junio, estimaron que en el primer caso se requiere una inversión de $75.550 por cada metro cuadrado ($4.608.550 en total), y en el segundo de $113.272 ($15.404.992 por 136 m²).

Ahora bien, para aquellos que tengan ahorros en dólares y teniendo en cuenta la cotización del comprador del Banco Nación durante los primeros días de este año, los valores eran de U$S765/m2 para la primera y U$S1.137/m2 para la segunda y a la fecha son de U$S 805/m2 para la vivienda económica y U$S 1.205/m2 para la vivienda de mediana, calidad y si se tiene como referencia el valor del dólar informal o blue los valores son U$S 495/m2 y US$ 746/m2 respectivamente.

Por otro lado, entre enero y abril de este año, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas estimó un aumento para el Índice de Precios al Consumidor de 17,3% en la provincia, cercano al 17,6% que calculó el Indec a nivel país, por lo que en cuatro meses la inflación creció más que el costo de la construcción en un semestre.

Para mayo, los analistas del Banco Central proyectaron un avance mensual del 3,6%, y de 3,1% para junio (REM). En tanto que, el economista José Vargas, titular de Evaluecon, señaló que, en materia de crecimiento salarial, (registrado y no registrado) para el primer semestre 2021 se puede calcular un avance del del 17,5%. No obstante, en el mismo periodo de tiempo, calculó un avance en el Índice de Precios al Consumidor del 24,6%.

Así, el economista calculó que “el salario promedio Mendoza (registrado y no registrado, es decir sector público, privado, formal e informal) es de $49.200”. En base a este cálculo, para la vivienda más económica, a la fecha, se necesitan alrededor de 94 salarios completos, o poco más de 7 años, de ahorros, contando sueldos y aguinaldos.

Materiales y mano de obra

“En este mes se puede observar que muchos materiales han mantenido la cotización del mes anterior, que sumado a la estabilidad de la mano de obra, han originado un incremento del costo de la construcción muy inferior a meses anteriores, que no durara mucho porque la paritaria del sector ya tiene pactado un incremento salarial para el mes de julio”, informaron desde el Centro de Ingenieros de Mendoza, por medio del informe que lleva la firma de los ingenieros, Alejandro Carosio, y Daniel Dimaría, secretario y presidente de la entidad, respectivamente.

Según Dimaría, además de la superficie cubierta, varían los materiales que se utilizan en uno y otro caso (grifería, porcelanatos, etc.), pero ambas son viviendas representativas de lo que eligen los mendocinos a la hora de encarar un proyecto propio.

Dentro de los costos de la construcción se puede observar que las variaciones en el costo de los materiales fueron las que tuvieron mayor peso, con un avance del 81.40% entre junio de 2020, y el mismo mes de este año. No así, el costo de la mano de obra que se incrementó en el orden del 28.57% interanual.

En general, construir en Mendoza hoy cuesta 55,75% más que hace un año, y para quienes tienen ahorros en dólares, que pueden convertirse en pesos en el mercado paralelo antes de iniciar una obra, el costo aumento un 18,79% (+11,11% en el mercado oficial).

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza desde enero de 2017 un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el costo de construcción de una vivienda económica, y de una vivienda de mediana calidad, asimismo elabora un índice de la construcción que permite observar las variaciones que experimenta, a partir del que se extrajeron los datos anteriores.

Y, a nivel país, el Banco Central publica diariamente el valor de las Unidades de Vivienda (UVI), equivalentes a una milésima parte del costo de cada metro cuadrado de construcción que a la fecha alcanzan los $82,56, o $82.560 por metro cuadrado y que a mediados de enero estaban en $65,75 o $65.750 por metro cuadrado. Esto implica un avance del 25,5% en lo que va del semestre, y que se requieren más de $5 millones para encarar una inversión de 61 m² para la construcción de una vivienda.

En paralelo, los trabajadores de la construcción en Argentina, nucleados en la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) acordaron un incremento del 35,8%, a pagar en cuatro cuotas remunerativas, la primera se dio en abril, seguirán las de julio, octubre de este año y febrero de 2022.

Así, se espera que la nueva escala, que contempla un aumento del 22% en el mes de julio, impact en los costos generales de la construcción, y haga avanzar tanto el índice del Centro de Ingenieros, como las UVIs.

Expectativas del sector

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) elaboró un estudio de opinión sobre el panorama de la actividad, desde la perspectiva de sus propios actores, para indagar acerca del impacto de la pandemia y las medidas tomadas por el Estado en la Industria de la Construcción.

De la misma se pudo extraer que, en lo relativo a las expectativas del sector a 3 meses vista, el 20% espera que la actividad aumente, el 47% que se mantenga igual y el 18% cree que la actividad disminuirá. Las expectativas de mejora cayeron respecto del mes anterior y van 2 meses consecutivos de caída.

En relación a las medidas tomadas por el gobierno para incentivar la actividad, el 21% cree que son buenas o muy buenas, el 38% regulares y el 28% malas. La evaluación de las medidas tomadas disminuyó en mayo, respecto del mes anterior.