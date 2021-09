En la última década Mendoza dejó de exportar U$S 103 millones a Chile

El 52,7% de las exportaciones de Mendoza se concentran en solo tres mercados: Estados Unidos (compró el 22,4% de los productos de exportación de la provincia en 2020), Brasil (22%) y Reino Unido (8,3%). Llama la atención que Chile, el único país limítrofe, compra apenas el 5,5% de lo que Mendoza vende.

Sin embargo, esto no fue siempre así. Hace diez años, en 2011, Chile era el tercer mercado en importancia para los empresarios mendocinos y le sacaba mucha diferencia al cuarto (Reino Unido). ¿Qué pasó en el medio? Lo que ocurrió, es que Mendoza dejó de exportar U$S 103,6 millones al país vecino.

De acuerdo a un informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), en 2011 los exportadores locales facturaron U$S 177,8 millones FOB (Free on Board) a Chile. A partir de entonces comenzó una tendencia decreciente, que llevó a que en 2020 se exportaran solo U$S 74,1 millones a ese mercado. No deja de ser una cifra considerable, pero es un 61% menor a la que se registró en los mejores años del sector externo local.

Claro está, que este no fue un caso aislado. También cayeron U$S 153,1 millones las exportaciones de Mendoza a Brasil y se contrajeron U$S 92,4 millones los envíos a Estados Unidos, siempre hablando del período 2011-2020.

La única excepción entre los principales destinos de Mendoza, fue el Reino Unido. Mendoza creció 131% en ese mercado durante la última década, pasando de U$S 43,5 millones exportados en 2011 a U$S 112,3 millones facturados en 2020.

Mañana en el suplemento Economía de Los Andes, el informe completo del Consejo Empresario Mendocino, con el análisis de los expertos.