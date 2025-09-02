En el Día de la Industria, Llaryora reclamó un plan estratégico nacional para la producción

En el marco de la celebración por el Día de la Industria , el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, llamó a construir un modelo de desarrollo nacional que tenga a la producción como eje central. En su discurso, destacó que “la industria es el corazón del progreso” y advirtió que sin infraestructura “no puede haber futuro en la Argentina”.

El mandatario provincial celebró la iniciativa de la U nión Industrial Argentina (UIA) de presentar un “nuevo contrato productivo” y subrayó la necesidad de articular con la Nación un plan estratégico que vaya más allá de la estabilidad macroeconómica. “No podemos sostener sólo un esquema pensado en la macroeconomía sin tener al lado un programa de desarrollo”, afirmó.

En un tramo de su discurso, Llaryora retomó el llamado “Libro Blanco” de la UIA , donde se planteaban medidas para un plan nacional de infraestructura. “Acérquenlo también a las autoridades nacionales para que lo trabajemos en conjunto”, pidió, al tiempo que recordó que “sin infraestructura no va a haber futuro ni progreso en la Argentina”.

Para graficar la importancia del tema, citó una anécdota sobre John F. Kennedy: “Una vez le preguntan si Estados Unidos era rico y por eso hizo infraestructura. Él respondió: ‘No, h icimos infraestructura y por eso somos ricos ’”.

El gobernador insistió en que los altos costos logísticos, la falta de pasos fronterizos y el atraso en el desarrollo ferroviario impiden que el país aproveche todo su potencial productivo.

Al hablar del caso cordobés, sostuvo que la provincia pudo consolidar un modelo de crecimiento gracias a la inversión sostenida en obras. “Cuando Luis hablaba de por qué Córdoba lidera en muchos rangos, claramente es por la inversión en infraestructura que supimos hacer y que seguimos haciendo constantemente”, indicó.

Llaryora destacó que Córdoba es hoy la provincia con mayor cantidad de parques industriales per cápita y que el gas natural llega al 90% de las comunidades. “Eso nos permitió darle valor agregado al agro in situ. No queremos que se sigan yendo los granos”, sostuvo, y puso como ejemplo al maní: “Hoy podemos decir que somos el primer exportador mundial. Ese es un modelo hermoso de lo que puede hacer el agro cuando se industrializa”.

También llamó a replicar ese esquema con el maíz. “Córdoba sería el cuarto exportador mundial, pero seguimos sacando el maíz sin industrializar. Necesitamos debatir urgente la ley de biocombustibles para mejorar la cadena de valor”, reclamó.

Reclamos federales

El gobernador aseguró que los mandatarios provinciales tienen la obligación de reclamar lo que les corresponde. “Reclamamos por nuestra gente, como los intendentes lo hacen con nosotros”, señaló.

En esa línea, criticó el manejo de ciertos tributos nacionales. “No se puede seguir cobrando el impuesto a los combustibles sin volcar lo que la ley obliga a infraestructura”, advirtió. También consideró que el impuesto PAÍS fue un mal esquema que, aun con un componente federal, “terminó afectando al interior”.

Para Llaryora, el desafío es construir un modelo de país donde industria, agro, minería y energía se integren en un plan común. “Ese modelo lo vamos a construir en conjunto, porque la industria es central y tiene que ser acompañada por los servicios y el comercio. No nos quedemos en diagnósticos, avancemos en un verdadero contrato productivo que nos permita crecer”, concluyó.