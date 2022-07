En dónde encontrar el “número de Medidor” y otros datos para los subsidios de la luz y el gas

Antes de disponerse a completar el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), es necesario contar con toda la información a mano para que el trámite inicie y termine en pocos minutos y resulte exitoso.

Tené en cuenta que tenés que sumar luz y gas -si tenés ambos servicios- en un mismo formulario, luego no se podrá sumar lo que no se haya completado en un principio. Además, aunque los electrodependientes no tengan que llenar los datos del servicio de luz, sí deberán hacerlo para el gas.

Esto es, el DNI del titular del servicio (para obtener el “número de trámite”); el número de CUIL del titular del servicio y de las personas que habiten en la misma vivienda; y facturas de los servicios por los que se solicitará el subsidio (no importa la fecha, es para conocer datos del suministro como NIC, Número de Cliente, o Número de Medidor).

Cuándo completar el formulario

El formulario se completará durante el mes de julio y el registro se organizará en tramos por terminación de DNI:

● Los DNI terminados en 0, 1 y 2 podrán completarlo entre el 15 y 19 de julio

● Los DNI terminados en 3, 4 y 5 podrán completarlo el entre el 20 y el 22 de julio

● Los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 podrán completarlo entre el 23 y 26 de julio

Paso a paso:

1-Ingresar a https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/, completar los datos personales

Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

2-Completá tus datos personales: nombre, apellido, DNI y demás;

3-Completá tus datos laborales o previsionales: es decir, si recibís una jubilación por ejemplo, trabajás en relación de dependencia, o por cuenta propia.

4-Reconocer que el formulario tiene carácter de Declaración Jurada.

5-Completá los datos del servicio por el que vas a solicitar el subsidio

6-Completá los datos de las personas que vive en el domicilio en donde se recibe el servicio y sus ingresos (en caso de corresponder)

7-Copletá datos sobre los bienes que tenga alguno de los miembros de la familia, o el titular a su nombre: autos o viviendas.

8-El sistema te comunicará: Tu hogar ingresó provisoriamente en la categoría de INGRESOS XXX, los servicios que ingresaste van a seguir siendo subsidiados por el Estado Nacional.

¿En dónde encontrar el Número de Trámite de Mi DNI?

Según el modelo de cada DNI, se encuentra el número de trámite junto al código de barras en la parte delantera del mismo, o en la parte posterior, sobre la firma registrada.

En dónde encontrar el Nº de Tramite en el DNI

¿En dónde figura el número de cuenta y el número del Medidor del gas?

Llenar el formulario implica “saber leer la factura” de cada servicio. En el caso del Gas, se solicitará el “Número de Cuenta” de cada usuario; este se encuentra en el extremo superior derecho de la misma.

También se le solicitará al usuario que identifique el Nº de Medidor, ubicado en el extremo superior izquierdo de la factura, justo debajo de los datos de liquidación, lugar y fecha de emisión.

Modelo de factura de Gas, en dónde encontrar los datos para solicitar el subsidio

¿Dónde encuentro el Número de Medidor de la Luz?

Lo mismo que sucede con el Gas, pasará ahora con la Luz, para completar el RASE se le pide al usuario su número de NIC, y el número de medidor.

En Mendoza, colocar el Número ID, en lugar de NIC (quienes ya lo completaron no tendrán inconveniente, pero como no todas las operadoras tienen NIC, se unificó como ID). Ejemplo de ID o Número de suministro: 125902590254.

Modelo de factura de Luz, en dónde encontrar los datos para solicitar el subsidio

En este caso, el NIC se encuentra en el extremo superior derecho, pero el de medidor, a la izquierda, en el primer cuadro, junto a los datos de consumo del periodo facturado y debajo de este el ID (“Identificación Suministro”).

Los ejemplos anteriores corresponden a facturas de Ecogas y Edemsa, de Mendoza, pero se puede utilizar el buscador de ejemplos del Ministerio de Economía, colocar la localidad, el suministro y la empresa, según cada caso, para identificar: el número de medidor y el número de cuenta, de cliente, de servicio o NIS (Número Identificador de Suministro) según corresponda. Estos datos van a ser solicitados en la inscripción para acceder a los subsidios.