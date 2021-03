En abril aumentaría 12% el gas y en mayo, 30% la electricidad

En el marco de una revisión del esquema tarifario y del establecimiento de un Régimen Tarifario de Transición, el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) y en ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) llamaron a audiencias públicas para los próximos días, para actualizar las tarifas después de un año y medio sin incrementos. Ecogas presentó una propuesta con un incremento del 12% en promedio para el 70% de los usuarios residenciales, mientras las distribuidoras de electricidad han solicitado un 30% de ajuste.

Las facturas de gas

Luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) llamara a una audiencia pública para adecuar las tarifas del servicio de gas, que se realizará de modo virtual el próximo 16 de marzo , las distribuidoras tenían plazo hasta esta semana para presentar sus propuestas. Ecogas pidió un incremento de 12,1% en promedio para el 70% de los usuarios, lo que significa unos $ 132 adicionales en la factura mensual .

Desde la empresa explicaron que el mayor número de clientes, aproximadamente el 70%, corresponde a los usuarios residenciales de las cuatro primeras categorías: de menor a mayor consumo, R1 a R2-3. Para ellos, el aumento promedio sería de 12,1%, es decir unos $ 132 más en la factura.

Para tener una referencia, hoy, un usuario R1 paga, en promedio, entre $ 700 y $ 800 por mes, mientras el R2-3 unos $ 1.400 a $ 1.500 mensuales. Se debe tener en cuenta que el servicio es marcadamente estacional y que el pico de consumo se produce entre mayo y setiembre, por lo que ese monto de $ 132 surge de dividir el incremento anual por los 12 meses. En la práctica, en algunas boletas –las de invierno- el monto será mayor y en otras, bastante menor.

El último ajuste de la tarifa del gas se aplicó de forma escalonada entre abril y junio de ese año y fue de un 24% en total. A fines de 2019, el Gobierno Nacional decretó la emergencia energética y tarifaria, y, en 2020, postergó el congelamiento de diversas tarifas, entre ellas las de este servicio, hasta diciembre, por lo que recién ahora se llama a audiencia pública para realizar un ajuste. El nuevo importe comenzará a llegar a los usuarios a partir de abril.

Pese a que no ha habido incrementos desde mediados de 2019, los usuarios notaron que las facturas del consumo del invierno pasado llegaron con montos mucho más altos que el año anterior. Es que, a diferencia de lo que había ocurrido en 2017, 2018 y 2019, en 2020 no se estableció el “aplanamiento” de la boleta, que implicaba que parte del monto a pagar en los meses más fríos se difería a los más calurosos, para que no fuera tan notoria la diferencia entre ambos períodos.

La audiencia pública para evaluar el Régimen Tarifario de Transición se realizará el 16 de marzo, de modo virtual desde CABA, a partir de las 9. La inscripción para participar en forma remota está abierta desde el lunes –y hasta las 23.59 del 11 de marzo- y los interesados en participar en carácter de oradores deberán ingresar a la página oficial del organismo www.enargas.gov.ar.

En este marco, las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural deberán presentar ante el Enargas los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, así como la información de sustento de los mismos, que permita poner en conocimiento de la ciudadanía y usuarios, el contenido propuesto para el régimen transitorio.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, expresó que la audiencia “es una genuina oportunidad de participación ciudadana, para proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen sean justas, razonables y asequibles”.

El organismo designó, además, a tres agentes, quienes actuarán “ad hoc” como “Defensores Oficiales de los Usuarios y las Usuarias de Gas”, cuya función será la de exponer como oradores y manifestar todas las observaciones que crean convenientes, desde el punto de vista de la tutela de los consumidores durante la audiencia.

Las boletas de luz

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) también convocó a una audiencia pública para definir los cuadros tarifarios de transición en transporte y distribución de energía eléctrica . En realidad, se trata de tres audiencias diferentes, para las distintas empresas: el 29 de marzo, a las 8, será el turno de Transener S.A; el mismo 29, a las 14, del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transba S.A., Distrocuyo S.A., Transpa S.A., Transco S.A., Transnea S.A. y Transnoa S.A.; mientras que el 30, a las 8, tocará al sector de Distribución de Energía Eléctrica en el AMBA.

Desde el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) recordaron que la tarifa se compone del costo de abastecimiento (que se define desde Nación), el VAD (valor agregado de distribución, de jurisdicción provincial) e impuestos. El transporte está incluido dentro del costo de abastecimiento y por eso es el ENRE el que llama a audiencia para establecer la actualización.

Al igual que con el gas, las empresas tuvieron que presentar su análisis de costos y, en promedio, han solicitado un incremento de 30% en la factura, que se aplicaría a partir de mayo (en las boletas que se pagan en junio). De todos modos, se debe esperar el resultado de la audiencia y si, además, se determina que este aumento sería pagado íntegramente por los usuarios o se subsidiará.

En diciembre del año pasado , por otra parte, se definió, luego de otra audiencia pública, pero ya en la provincia, la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) para las distribuidoras locales. El EPRE determinó, una vez que analizó la estructura de costos eficientes de las empresas, que debía aplicarse un ajuste promedio del 22% para los usuarios residenciales (85% del total).

De esta manera, los usuarios residenciales con consumos bimestrales menores a 300 kWh recibieron un incremento promedio de $ 70 mensuales (14,9% de suba); los que consumen entre 300 y 599 kWh bimestrales tuvieron un aumento de $ 306 mensuales (22,2%) y a los que superan los 600 kWh bimestrales se les aumentó unos $ 690 mensuales (26,6%).

Las personas físicas o jurídicas que deseen participar como oradores en la audiencia pública nacional podrán inscribirse, entre el 14 y el 27 de marzo, en www.argentina.gob.ar/enre. Las primeras tendrán 5 minutos para presentar su intervención y las segundas (organismos o entidades interesadas), tendrán 10 minutos. Las exposiciones podrán seguirse de modo online.