En 2024, la mitad de las franquicias mendocinas ampliaron sus puntos de venta

Este año, según un relevamiento realizado por la Cámara de Franquicias de Mendoza, el 49% de las marcas de franquicias ampliaron sus puntos de venta, con lo que generaron un crecimiento del 3,3%. Además, nuevos negocios incorporaron esta modalidad de expansión y se empezó a ofrecer el esquema de inversión pasiva.

Javier Gantuz, presidente de la cámara, indicó que la expansión se concentró en el segundo semestre, después de unos primeros meses de 2024 que resultaron un poco más complejos. De la mano de este incremento de los puntos de venta, el 31% de las marcas franquiciadas aumentó la cantidad de empleados y el 58% espera ampliarla; mientras que el 42% mantuvo su planta de colaboradores, el 21% la redujo y el 2% anticipa tener que reducirla.

En cuanto a los rubros con mayor crecimiento, detalló que fueron: Capacitación 18%, Servicios 17%, Estética y Salud 13,6%, Indumentaria y Calzado 6,5%, Gastronomía 5,2%, y Comercio 3,1%.

La consultora Suraci Evolución de Empresas, especializada en el desarrollo y comercialización de franquicias, vendió 21 en el último año; la mayoría en Mendoza, pero también en San Juan y Tucumán. Además, con el modelo de inversiones pasivas, alcanzó una capitalización anual de US$ 1.065.000 para tres marcas.

Nicolás Suraci detalló que uno de los beneficios de la franquicia para quienes quieren tener un negocio propio es que disminuye el riesgo, porque se trata de una marca ya posicionada en la mayoría de los casos. Esto ha permitido que, en 2024, se haya sostenido la venta de franquicias y la incorporación de nuevas marcas. “Esto le sa solidez al modelo en Mendoza y en la región”, destacó.

Yes Kioscos sigue liderando el ranking de las franquicias mendocinas más buscadas (con la intervención de Suraci). Esta marca lideró la comercialización durante el año, representando un 55% de las franquicias comercializadas -11 en 2024-, con presencia en distintas partes de la provincia.

Otra de las empresas que sigue en ascenso es Grupo Omega, que ocupa el segundo lugar, con un 15% de participación (3 nuevas franquicias). Esto da cuenta de la posibilidad de inversión en empresas de servicios especializados -en este caso, en limpieza-, por fuera de los rubros tradicionales, como son la gastronomía y el comercio.

La Vene, una de las franquicias históricas de Mendoza, también creció un 10% en el 2024, con la apertura de dos nuevas sucursales. Marcas como Tijeritas y New Panel ocupan el top cinco, con una apertura cada uno, al igual que Taco Azteca, una empresa gastronómica que tiene un costo de inversión mayor, pero que logró crecer y captar inversores (en San Luis).

Por otra parte, se desarrollaron nuevas marcas en el sistema de franquicias, con empresas como Brader Hops; IPC Pools, líder en fabricación de piscinas; y Coronel Rodríguez, en el rubro gastronómico.

Yes kioscos

“Este año fue muy positivo con la incorporación de marcas, regionales y de otras provincias, como Tucumán, donde desembarcamos para atraer nuevas inversiones y marcas. A su vez, trabajamos en el desarrollo de negocios no tradicionales, como Miami Sun y el bodegón 3 Hermanos, un negocio con especialidad de gastronomía boliviana”, detalló Juan Manuel Contreras, gerente comercial de Suraci Evolución de Empresas.

En cuanto a la inversión necesaria, hay marcas que demandan menos de US$ 20 mil; otras que requieren entre US$ 20 mil y 40 mil; unas más entre US$ 40 mil y 60 mil; y también las que superan los US$ 60 mil.

Inversiones pasivas

Si bien hay personas que quieren abrir un negocio propio y buscan una franquicia -para asegurarse de tener una propuesta probada y el acompañamiento por parte de los dueños de la marca-, también hay quienes tienen dinero para invertir, pero no el tiempo para dedicarle al emprendimiento. Así, pueden ser inversores pasivos; modalidad que ha tenido mucha aceptación.

“Ser un franquiciado activo implica administrar y gerenciar el negocio. Esto era un ‘impedimento’ para algunas personas, hasta que encontramos esta modalidad en la que la operación del negocio queda concentrada ya sea el mismo dueño de la marca o, en algunos casos, desde la consultora también estamos administrando negocios franquiciados”, explicó Suraci.

Nuevas franquicias

Juan Tur cuenta que abrieron General Rodríguez en noviembre de 2020 y que se trata de una pizzería, sanguchería y cafetería que abre todos los días a las 7 de la mañana, para cerrar entre la 1 y las 2 de la madrugada. Contó que los clientes empezaron a pedirles que abrieran un local -el original está en Rodríguez y Jorge A. Calle, de la Sexta Sección-, en Godoy Cruz o en Guaymallén, lo que les despertó la idea de tener sucursales.

Después, la empresa que les vende muzzarella lo invitó a Buenos Aires, a conocer la fábrica, y le ofrecieron tener una franquicia del negocio gastronómico en esa provincia. Así conoció el modelo y, cuando volvió a Mendoza, se contactó con Suraci para empezar el proceso, que involucra ordenar diversos aspectos, incluidos los jurídicos e impositivos.

Sumó que estaban avanzados, cuando surgió la posibilidad de ofrecerla en la Expo Franquicias Cuyo, que organizó la consultora en octubre y reunió a emprendedores, inversores y líderes del sector, ya que, además de charlas y conferencias, el encuentro incluía rondas de negocios.

Tur cuenta que aceleraron la gestión para poder presentarla y recibieron varias ofertas, incluso de San Rafael, San Juan y San Luis. Sin embargo, para empezar, prefirieron aceptar una de San Martín, porque prefirieron poder hacer la primera experiencia con un local más cercano. La apertura está prevista, detalla, para el 1 de febrero de 2025.

Piscinas IPC

Francisco Peydro, gerente comercial de Piscinas IPC, comentó que la empresa tiene más de 70 sucursales en todo el país, lo que representa la red de concesionarias más grande del país, pero que decidieron sumarse al sistema de franquicias para ordenar el procedimiento e impulsar el crecimiento de la marca, y poder llegar a esos lugares en los que todavía no están presentes.

A lo que apuntan, señaló, es a que el modelo sea replicable, más allá de las personas, por lo que buscaron contar con un marco formal y de “know how”. Además, si bien están en Estados Unidos, quieren posicionar la marca en los mercados internacionales, por lo que planean participar de ferias y exposiciones.