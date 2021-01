En 2020 cayó 40% el ritmo de obra pública dentro de la provincia

Las ventas de cemento a granel registraron otro año a la baja, con 89.633 toneladas despachadas menos que en 2019 y 39,5% de caída. Durante 2020 se vendieron 137.168 toneladas y el año anterior 226.801 toneladas. Representantes de los empresarios de la construcción, señalaron que esto se debe a la paralización de la obra pública que se vivió durante 2020.

Por el contrario, para el sector privado (cemento fraccionado) el año cerró con despachos por 401.659 toneladas, frente a las 331.113 del año anterior (21,3% de crecimiento). En total, sumando bolsa y granel, el balance del 2020 mostró una caída del 3,4% (538.826 toneladas vendidas en 2020 contra 557.916 toneladas en 2019).

Análisis empresario

La opinión de los empresarios sobre qué fue lo que sucedió en 2020 coincide. La obra pública prácticamente se paralizó, y el movimiento privado tuvo que ver con refacciones o ampliaciones que encararon las familias, frente a la imposibilidad de ahorrar en dólares, y con precios que, a valores blue, eran más que convenientes. Pero estas pequeñas obras no beneficiaron a las empresas, ni fueron generadoras de empleo en blanco.

Al respecto, Mario Yaser (Círculo de la Construcción de Mendoza), señaló que el sector público tuvo un nivel de actividad nulo. “Las constructoras no pudimos usufructuar la actividad privada. Se canalizó todo en el trabajo informal. Tuvo que ver con ahorros que tenía la gente en dólares, y que, al cambio informal, le convenía invertir en ladrillos”, explicó.

Para el empresario, esa “vorágine”, durará tanto como los ahorros que puedan tener los mendocinos. De hecho, en enero, a su entender, ya se produjo una merma. De todas maneras, “mientras el dólar se mantenga con esas diferencias , entre oficial y marginal, seguirá habiendo movimiento de la obra privada”, indicó.

Hacia el futuro, las perspectivas tampoco son buenas. “No hay noticias de obras con financiamiento nacional, más allá de Portezuelo, ni provinciales. Veníamos con problemas desde 2019, y confiábamos en una motorización para 2020, pero la pandemia agravó todo, y con excepción de la última licitación del IPV, no hay nuevos anuncios”, cerró.

Coincidió en el análisis Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza, y agregó que en el análisis que ellos hacen de la actividad pública, la caída para el sector durante 2020 (y a la fecha), se acerca al 90%. “Nuestras mediciones muestran una realidad más dura. La obra pública está paralizada, y las ventas de cemento responden a micro intervenciones, mucho vecino que agrandó o reparó su vivienda”, indicó.

Hacia el futuro, tampoco tienen buenas previsiones y eso aumenta la preocupación de los constructores. En febrero de 2020, el Ministerio de Planificación, a través de la Resolución 65, ordenó paralizar obras, que no han retomado su ritmo. “No se ha podido poner en funcionamiento lo que ya se había proyectado, mucho menos vemos obras públicas. Desde Nación, nada”, señaló.

El empresario se reunió este jueves con su par, José Candeloro, presidente de la Cámara de la Construcción, porque “representan los mismos intereses”, y buscarán pedirle al Gobierno una solución para que esto no termine con “empresarios vendiendo máquinas para poder subsistir”.

Al respecto, Candeloro, señaló que con Fernández “hablan el mismo idioma”, porque representan los mismos intereses, y hoy ven reflejado en los datos de las fabricantes de cemento que se han invertido los datos, y mientras que en diciembre se vendieron 36 mil toneladas en bolsa, el despacho a granel sumaron 13 mil toneladas. “Es al revés, cuando la obra pública anda bien, y cuando realmente hay obras de importancia, la actividad se mueve. Entonces, todo lo que se ve hoy, tiene que ver con el pequeño ahorrista”, señaló.

Impulso desde el sector público

Antes de fin de año, el oficialismo y la oposición lograron romper años de desacuerdos en la Legislatura. El gobernador Rodolfo Suárez tendrá una pauta de gastos aprobada, con endeudamiento para la realización de obras. No obstante, podrá disponer solo de U$S 160 millones, contra los U$S 350 millones que se pedían originalmente. Por ese motivo, se sacaron dos obras o proyectos del Presupuesto 2021 en medio de la negociación con el peronismo (Girsu; y también un plan de Desarrollo Rural Integral del Secano y de los Oasis Productivos de Mendoza), que se discutirán por separado. Sí se harán los acueductos de La Paz, que se atrasó en 2020 cuando no se aprobó el endeudamiento para el año anterior, y Monte Comán, la doble vía Junín-Rivadavia, y priorizarán la renovación de escuelas, hospitales y centros de salud.

Lo cierto, es que la falta de obra de 2020, además de los efectos de la pandemia se debió a la falta de presupuesto. Sin embargo, desde el Ministeiro de Economía destacaron que, a través de Mendoza Activa,se inyectaron $ 3.309.161.990 millones en seis meses en la construcción, un sector vital para la reactivación económica.

“Los resultados demuestran que cuando el Estado trabaja codo a codo con el sector productivo los resultados son óptimos”, aseguró el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié. “La gestión en equipo entre cámaras empresariales, inversores privados y Gobierno ha sido un ejemplo de cómo se puede salir adelante”, resaltó.