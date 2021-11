Empresas buscan argentinos para cubrir estos puestos de trabajo con salarios en dólares

La industria IT a nivel global esta pasando unos de los peores momentos en cuanto a la escasez de talentos, se estima que en nuestro país la industria del software tiene por año entre 5.000 y 10.000 posiciones sin cubrir en un sector donde el total de trabajadores ronda los 110.00 colaboradores esto se debe a los no solo a la pandemia sino a los cambios tecnológicos.

La gran dificultad para conseguir talentos radica en que hay mucha demanda y poca oferta de perfiles. Los candidatos de IT son muy solicitados no solo por el mercado interno sino por el externo también, y no solo en programación se busca cubrir vacantes.

“Últimamente, empresas del exterior reclutan directamente en nuestro país con otras condiciones de contratación y esto hace que se genere mucha más competencia”, señala Cintia Herrera, Coordinadora de selección y empleos en Ecosistemas, empresa argentina con presencia global.

Asimismo, datos de diferentes agencias orientadas a la facilitación de empleo señalan que el 72% de los empleadores locales tiene dificultades para cubrir posiciones. A nivel global, el 69% declaró estar afectado por la escasez de talento.

Otro problema que se ve dentro del mercado IT es el alto nivel de rotación. Por ejemplo, los desarrolladores en promedio suelen durar uno o dos años en un mismo puesto. Esto adviene en parte de un cambio generacional, donde se busca trabajar con últimas tecnologías, emprender siempre nuevos desafíos que los motiven y no estancarse. “No se elige tanto el hecho de hacer carrera de largos años en una empresa”, destaca Cintia Herrera.

Este recambio implica encontrar perfiles con las habilidades técnicas requeridas por la creciente digitalización de procesos y formas de trabajo, que también tengan las habilidades blandas necesarias para un contexto crítico como el de una pandemia.

Además de tener algunos de los mejores sueldos del país, se trata de un sector con escasez de talento, si se toma en cuenta la demanda insatisfecha de profesionales IT en otras industrias. “Por eso más que nunca debemos enfocarnos en hacer realidad nuestro Plan 2030, que busca capacitar a nuevos profesionales y lograr más de 500.000 empleos formales, de calidad, inclusivos y federales”, señalan desde CESSI, Cámara de la Industria Argentina del Software.

En cuanto a la incorporación de talento, las empresas de la industria tecnológica proyectan este año incrementar sus plantillas un 13,8% en promedio. Otro dato relevante que hace de la industria IT una verdadera fuente de generación de empleo es que entre enero de 2019 y el mismo mes de este año, los salarios del sector aumentaron un 154% en promedio mientras que la inflación (IPC) fue del 112%. (NA)

¿Qué empleados demanda el mercado laboral?

Programadores para automatización de testing.

Diseñadores de aplicaciones mobile.

Especialistas en machine learning y en robotización en general.

Arquitectos.

Desarrolladores seniors.

Technical leaders.

Data scientists.

Empresas del extranjero buscan talento argentino con salarios difíciles de igualar por las empresas locales

Por otro lado, Randstad, líder global en servicios de Recursos Humanos, relevó información sobre los lenguajes de programación más amados por los desarrolladores, así como los mejores pagos y los más usados en el ecosistema IT, según una encuesta global que realiza anualmente Stack Overflow entre más de 80.000 desarrolladores de 181 países. Del estudio surge que Rust se destaca como el más amado por los profesionales de tecnología, mientras que Javascript es el lenguaje de programación más usado y Clojure el mejor pagado.

“El mundo del empleo se encuentra en constante evolución y el impacto de la tecnología, que avanza a pasos agigantados, se hace notar continuamente en el mercado laboral. La creciente escasez de talentos para cubrir las posiciones de tecnología es un emergente del avance de la transformación digital y nos impone el desafío de incentivar a las nuevas generaciones a estudiar las carreras que claramente seguirán siendo las más demandadas de cara al futuro y a la vez fomentar la inserción de las mujeres en el ecosistema tecnológico”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

Entre las posiciones con mayor demanda laboral, desde Randstad coinciden con Ecosistemas, ya que detectaron en Argentina la necesidad de contar con profesionales de Data Science y Business Intelligence, especialistas en Marketing Digital, diseñadores Web y Mobile, diseñadores de Experiencia de Usuario (UX), desarrolladores Full Stack, especialistas en Redes, expertos en Seguridad de la Información, responsables de Infraestructura, analistas de Soporte y especialistas en eCommerce.

Sobre esta realidad, Andrea Ávila agregó: “Con la mayor deslocalización de los trabajos que impulsó la pandemia a partir del home office generalizado, se agudizo aún más la competencia por el talento IT, que por su gran demanda y escasez a nivel mundial se ve tentado por ofertas del exterior, con remuneraciones y beneficios muy difíciles de igualar por empresas locales. Más allá de la complicación adicional que significa para las empresas locales, la creciente migración virtual de profesionales formados en tecnología y disciplinas STEM genera un gran perjuicio para la competitividad del país, por la pérdida de talento clave”.

Datos del sector IT en Argentina

El 64% de los colaboradores tienen entre 25 y 40 años

El 45% trabaja en el interior del país lo que derriba el mito de todo se concentra en las grandes ciudades como Buenos Aires.

El 65% posee estudios universitarios (completos, incompletos o en curso)

El 30% son mujeres. La participación femenina en el sector se duplico en los últimos 15 años. Se espera que en 2024 la fuerza laboral femenina ronde el 40% del total de la industria.

La economía del conocimiento viene escalando en crecimiento en comparación de otras industrias importantes de Argentina. Hoy representa el tercer polo exportador después de la industria sojera y automotriz.

Una visión Global

La escasez de talento en la industria IT es un factor común en todo el mundo, la guerra por el talento comenzó hace años atrás y se agravo en estos últimos 3 años, Argentina por su factor económico y su calidad educativa se convirtió en un gran polo de atracción para países como México, Estados Unidos, India, Alemania e Israel entre otros.

Países vecinos como Chile hoy soy la vanguardia en la generación de empleos IT pero con una escasez considerable. Chile tiene los salarios tecnológicos más altos de América del Sur. Esto significa que el talento tecnológico de Argentina, Perú, Bolivia o Venezuela y otros territorios cercanos deciden mudarse a Chile para disfrutar de esos aumentos salariales.