Empresarios y gobierno salen a conquistar negocios en Brasil

Con ventas por US$ 350 millones en 2021, Brasil es el principal mercado para las exportaciones mendocinas. Tanto empresarios como el gobierno provincial quieren que aumente esa venta, y por eso desplegarán una oferta de productos y servicios en tres ferias que tienen como escenario los estados de San Pablo, Río Grande Do Sul y Río de Janeiro.

El primero de esos eventos es Wines of South América, en Rio Grande Do Sul, que comenzó el 20 de septiembre y finalizará el 24, con la participación de empresas del sector de metalmecánica, servicios y vinos. La segunda feria va del 26 al 29 de este mes: la ProWine de San Pablo, donde la provincia participará con sus vinos y alimentos. En tercer lugar, en la misma fecha y en el estado de Río de Janeiro, Mendoza estará presente en la feria Oil and Gas, a la que asistirán empresas de petróleo y energía que operan en Mendoza.

Así, estarán representados en Brasil los sectores locales de metalmecánica y energía, vinos, alimentos y servicios, durante 15 días intensos y con acciones de promoción comercial impulsadas por ProMendoza.

En las ferias de San Pablo y en Río de Janeiro participará el Gobernador Rodolfo Suárez, acompañado por la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, en una comitiva integrada por funcionarios y empresarios. En ese contexto, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, presentará a Mendoza como destino de inversiones ante las autoridades de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo.

Por su parte, el Ministerio de Turismo de la Provincia hará lo propio al desplegar la oferta mendocina entre el público brasileño, tanto en San Pablo como en Río de Janeiro. A la vez, participarán empresarios de distintos sectores. En Río desembarcarán unas 10 empresas de petróleo y energía. Y a San Pablo llegarán 25 a 30 a bodegas locales.

Las ventas locales a Brasil

Los productos mendocinos representaron en 2021 un total de US$ 350.000.000 (350 millones de dólares), el 21,5% de las exportaciones totales de la provincia al mundo. Las exportaciones de Mendoza con destino a Brasil se distribuyen en tres rubros:

Productos primarios : con el ajo a la cabeza, siguen las peras y luego las hortalizas y legumbres.

Manufacturas de origen agropecuario: lidera el vino, seguido de las frutas secas o procesadas y, en tercer término, preparados de legumbres, hortalizas y frutas.

Manufacturas de origen industrial: se destacan las materias plásticas y sus manufacturas, como un producto casi exclusivo de esta categoría.

Resumiendo, los principales rubros exportados con destino a Brasil en el período 2017-2021 son: aceite de oliva, ajos, frutas secas o procesadas, materias plásticas y sus manufacturas, vinos, así como preparados de legumbres, hortalizas y frutas.

Hub logístico y estrategia de penetración

¿Qué contribuyó a impulsar alas ventas en ese país? La estrategia de promoción tiene su contraparte en la penetración dentro del mercado brasilero, que consiste precisamente en la apertura de tres hubs logísticos.

Los hubs son plataformas logísticas y comerciales donde las empresas depositan sus productos y una comercializadora desarrolla la estrategia. Inserta en el mercado, conocedora de sus necesidades y del conocimiento de la idiosincrasia del consumidor así como del potencial, la comercializadora está en condiciones de desarrollar una estrategia que abarque productos, embalajes, marca y todo lo que hace a una distribución exitosa.

Situado al Sur de Brasil y a unos 2.500 km de Mendoza, el primero de ellos funciona en Itajaí desde 2021. Supera expectativas en los resultados comerciales, ya que logró ventas en vinos por US$ 750.000.

El segundo hub tendrá como escenario comercial el Centro-Oeste del país, más precisamente en Goiania –cerca de Brasilia–. Por último, el tercero se ubicará en el Nordeste brasileño y a unos 5.000 kilómetros de la provincia. De acuerdo con el resultado en el desarrollo de la estrategia, podría evaluarse un cuarto punto en el Norte del país vecino.

Estas herramientas ayudan a resolver dos asuntos muy importantes para las empresas mendocinas, por un lado el logístico (almacenaje de productos) y por otro lado el comercial (estrategias de comercialización). Las empresas participantes conectan con especialistas en difundir marcas y también se les facilitan herramientas financieras a través de Cuyo Aval y del Banco Nación para insertar sus productos en la oferta exportable.