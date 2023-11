Empresarios piden planificar el progreso del Valle de Uco a 15 años

La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán celebró su 62° aniversario con un evento que trascendió lo puramente festivo. Sin escapar al clima del balotaje presidencial del próximo 19 de noviembre y la expectativa por el comienzo de un nuevo gobierno en Mendoza, se transformó en el escenario ideal para comunicar y compartir las necesidades que plantea el sector productivo a los distintos representantes del Estado. “Vamos a plantear ejes de desarrollo que tienen que ver con el trabajo conjunto de los tres municipios”, sostuvo en su discurso de apertura el presidente de la entidad y anfitrión, Pablo Ambrosini.

Bajo el lema de “Valle de Uco Latiendo”, en los jardines de Casa Septem, el Sunset (que por la tarde recibió una lluvia y la llegada del viento Zonda), reunió a más de 500 empresarios con invitados del ámbito político y de la gremial empresaria. Si bien el actual gobernador de la provincia Rodolfo Suárez envió un mensaje de salutación y también se excusó por su ausencia a causa de “compromisos contraídos con anterioridad”, estuvieron presentes el gobernador electo Alfredo Cornejo (uno de los principales centros de atención durante la jornada) y su vicegobernadora Hebe Casado.

El gobernador electo Alfredo Cornejo y la vicegobernadora electa Hebe Casado participaron del 62° aniversario de la Cámara de Industria, Agricultura y Turísmo (CIAT) que se realizó en Casa Septem. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Un mosaico de funcionarios

En esta celebración, que también conmemoró los 200 años del regreso del General San Martín por el paso Portillo, con número preparado por un grupo de actores y con la participación de la banda militar Granadero Chepoyá, ocuparon lugares de privilegio los intendentes de Tunuyán, Martín Aveiro; Tupungato, Gustavo Soto, y San Carlos, Rolando Scanio. También asistió el presidente del INV, Martín Hinojosa; la ministra de Turismo Nora Vicario, y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Andrés Lombardi.

En los sillones ubicados frente al escenario, participando en las islas que de forma aleatoria se interconectaban, también estuvieron presentes Martín Kerchner, Alejandro Zlotolow, Sergio Moralejo, Gabriela Lizana, los intendentes electos, Emir Andraos (Tunuyán) y Gustavo Aguilera (Tupungato). Los expresidentes de la CIAT, Alberto Carleti y Diego Stortini, el sancarlino Alfredo Cecchi y el actual presidente de la FEM, Santiago Laugero y un poco más atrás, personal de la dirección de provincial de vialidad y, entre otros invitados, dejó verse Mario Vadillo, ex candidato a gobernador por Protectora.

A sus espaldas, como parte de las conversaciones de los asistentes al evento, los temas que más se tocaron estaban asociados al status quo que sostiene la política y a los posibles nombres del gabinete que integrará Cornejo. Especulaciones, rumores, incógnitas, dudas... charlas informales que dejaron traslucir una dosis de preocupación. “No sabemos quién será nuestro interlocutor”, decían; “¿Qué perfil tendrá el nuevo ministro de Economía?”, agregaban. “¿Hacia dónde iremos?”, puntualizaron. Prestándose nombres o postulándose entre bromas.

El gobernador electo Alfredo Cornejo (izq) junto al intendente saliente de Tunuyán, Martin Aveiro, y al mandatario electo, Emir Andraos. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Proyectar a futuro

Ambrosini, en su discurso, resaltó el crecimiento de la agricultura en la región durante los últimos 25 años. Mencionó la tecnificación de los sistemas de riego, el incremento de las plantaciones de diversos cultivos, y un aumento del 25% en las hectáreas productivas en los últimos 10 años. La producción vitivinícola creció un 40% y las exportaciones se duplicaron. “Es por ello que consideramos fundamental que planifiquemos el Valle de Uco a 15 años, entre la provincia, los tres municipios y las gremiales empresarias”, señaló.

Desde un diagnóstico de la situación nacional, el presidente de la CIAT no dejó de mencionar el estado actual de la macroeconomía (las reservas netas negativas por 5.000 millones de dolares, la base monetaria en siete billones de pesos, las Leliqs por 13,7 billones de pesos, una inflación 140% y las restricciones a las importaciones que impactan en forma directa las operación de las pymes), y le pidió al gobierno nacional “previsibilidad, austeridad, superávit fiscal, eficiencia en el gasto y en las empresas del estado, un banco central independiente y disminución de las cargas fiscales”.

Detallando sobre el presente del Valle de Uco, que “el 50% del empleo no está registrado, que el mayor empleador sigue siendo el agro y que hoy no puede competir contra los planes sociales que desincentivan el trabajo formal”.

Pero en el pensarse a futuro, desde el CIAT además de las solicitudes de obras que apuntalen la industria, el comercio y el turismo, se hizo hincapié en el desarrollo de la huella turística Piuquenes (se requieren 30 kilómetros de apertura para culminar esta vía). Una ruta que posee un gran valor histórico y turístico, cuya relevancia del paso Portillo-Piuquenes, permitiría conectar en forma directa Mendoza con Santiago de Chile. “Que se termine el plan de manejo de la reserva natural Manzano-Portillo de Piuquenes y se mejore su accesibilidad. Esta reserva es la que contiene la huella turística”, explicó en su discurso Ambrosini.

El presidente del CIAT, como cierre, hizo un llamado a la unidad para fomentar el crecimiento del Valle de Uco, poniendo énfasis en el papel central que tienen las pymes como generadoras de empleo. Insistió con los intendentes a gestionar de manera eficiente y a los legisladores nacionales a impulsar las reformas que son necesarias para fortalecer a las pequeñas empresas. También alentó al gobierno Cornejo (que se marchó finalizado el discurso del presidente del CIAT) a apoyar la región en su camino hacia un prometedor futuro.

El gobernador electo Alfredo Cornejo y la vicegobernadora electa Hebe Casado participaron del 62° aniversario de la Cámara de Industria, Agricultura y Turísmo (CIAT) que se realizó en Casa Septem. El intendente saliente de Tunuyán, y Martin Aveiro (der.) saluda a Cornejo / Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Del agradecimiento a la campaña

El Intendente saliente de Tunuyán, Martín Aveiro, fue uno de los oradores de la noche. Tras agradecer la presencia de funcionarios y dirigentes de distintos ámbitos, señaló que “hay cosas que planteaba el presidente de la Cámara que no puedo contestar yo, porque las tiene que contestar el gobierno provincial, pero si hay otras que están buenas que se sepan”. Destacó, el recientemente electo diputado nacional, que en el contexto que vivimos es oportuno que las fuerzas de la sociedad civil, empresarios, comerciantes junto a la política marquen una agenda de trabajo.

Luego de puntualizar obras que se han realizado en su gestión, no desaprovechó el momento para llevar los coletazos de la campaña nacional al evento. “más sabiendo que en este lugar se entiende que el 99% de las personas que están acá son empresarios, comerciantes, muchos de ellos exportadores, que tienen relación comercial con Brasil, Estados Unidos y China”, señaló. Aveiro no dudó en marcar la necesidad de sostener el cierre del libre comercio “para no cerrar las pymes argentinas”.

Hizo foco, en el NO a la dolarización: “Porque sabemos perfectamente que ese tipo de cambio o esa situación en particular sería prácticamente el cierre total del desarrollo y el crecimiento que viene teniendo el turismo”.

Una vez más el encuentro del CIAT, el evento empresarial más importante del Valle de Uco, se alza como un catalizador para el desarrollo, instaurando una visión común que busca no solo proyectar a la región, sino también establecer las bases para un crecimiento sostenido y equitativo en la provincia. Mientras que la política jugó su juego.

Aplausos para Los Andes

Ante más de 500 personas, en el Sunset en Casa Septem, la CIAT reconoció a Los Andes por su 140° aniversario. Raúl Pedone, editor general, recibió la distinción de manos de Carlos Francisco Dávila, vicepresidente primero de la entidad anfitriona. “Nos acompañó a los mendocinos desde 1883 y necesitamos que no siga acompañando. Por eso lo queremos, lo cuidamos y necesitamos que nos siga acompañando”, se escuchó durante el homenaje.

La CIAT reconoció a Los Andes por su 140° aniversario. Raúl Pedone (izq), editor general, recibió la distinción de manos de Carlos Francisco Dávila, vicepresidente primero de la entidad gremial. / Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

