Empresarios advierten que no convalidarán paritarias mayores al 30%

El Gobierno nacional puso en marcha un plan de estabilización de la economía que implica “armonizar las expectativas de precios y salarios”. En este sentido, ordenar las paritarias entorno del 29% es uno de los objetivos en consonancia con la pauta presupuestaria nacional de inflación. En Mendoza, los privados ya le están poniendo un tope a la subas de salarios, y admiten que será difícil cerrar por encima de ese número.

Una vez más la clave estará en lo que suceda con la inflación, si finalmente el año termina con la estimación que hacen las consultoras privadas que indican que llegará al 50%, el 30% de aumento salarial que dice el Gobierno será escaso, aun si los empresarios deciden pagarlo.

Situaciones dispares

El titular de la Unión Industrial de Mendoza, Mauricio Badaloni, señaló que el panorama en la provincia no es homogéneo. Mientras que algunas industrias podrán otorgar incrementos, otras todavía se encuentran por debajo del 50% de su ocupación y no pueden plantearse mayores costos.

“Hay industrias como la alimenticia, la molienda de granos y las oleaginosas que ya están trabajando bien, pero para el resto la situación es distinta. El problema más grande que tenemos es que todavía hay gente dispensada”, explicó el empresario, quien advirtió que a la larga esto puede redundar en desempleo.

Para Badaloni, que se intente controlar los salarios en un nivel que no implique más inflación, es entendible pero “preocupa que mientras que se plantean paritarias con topes del 30%, el Gobierno haya retirado ayudas y estímulos, como el ATP para los sectores críticos, a lo que se suma haber impuesto la doble indemnización y la imposibilidad de despedir.

“Se ajusta en el sector privado (acuerdos o imposiciones de precios), pero en el medio aumentó el combustible, y los insumos. Se necesitan ajustes para que el sistema no se frene, acordar con ambas partes, y no que la política explique cosas que el sector privado no va a poder pagar”, añadió el titular de la UIM.

En el mismo sentido, Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino, destacó que el incremento “resulta razonable, y probablemente sea insuficiente para el bosillo de los trabajadores”, pero para el empresario el problema es que seguramente habrá empresas que no logren siquiera cumplir con los sueldos actuales.

“Todos queremos tener bien remunerados a nuestros empleados, son quienes les dan vida a las empresas, pero debe existir la empresa para poder pagar sueldos y lamentablemente lo que vemos es que cada vez hay menos empresas. Hoy debemos preocuparnos principalmente por cuidar las fuentes de trabajo, buscar como generar nuevas y en tercer lugar junto con el crecimiento mejorar el poder adquisitivo del salario. En ese orden”, apuntó el titular del CEM.

La metalmecánica es otro de los sectores que todavía no logra retornar a los niveles de actividad anteriores a la pandemia en la provincia, y que se ha visto perjudicada por las caídas en el sector petrolero, y por ello, Mariano Guizzo, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza, consideró que un incremento del 30% será difícill de otorgar, “más teniendo en cuenta que el gremio (UOM) ya acordó a fines de 2020 un aumento superior al 47% (dependiendo de las escalas), con impacto hasta febrero”. “Si se hace una nueva paritaria tiene lógica que se busque equiparar los salarios con la inflación, si no sale aparejado el incremento con algún plan de promoción (ATP, reducciones en las contribuciones patronales, y demás)”, indicó Guizzo.

En tanto que Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, resaltó la disparidad entre las diferentes actividades económicas (el sector financiero, de la salud, laboratorios, alimentos, farmacias y supermercados), frente a otros como el turismo, y el transporte, ya que mientras que los primeros, en general, podrían aceptar paritarias de al menos un 30%, para el resto “la respuesta es no, pero no porque no se quiera, sino porque no se puede”.

“Estamos viendo grandes empresas que cierran, arreglan con sus empleados o los despiden (Falabella, Lan Argentina), y eso suma incertidumbre, porque las Pymes piensan, ‘cuándo me va a tocar a mi’, aumenta el desempleo, y no hay posibilidades de hablar de incrementos”, explicó Ariosto. Finalmente, el empresario señaló que la situación del sector privado en Mendoza es muy compleja, y en ese marco, se le ha pedido una reunión al ministro de Hacienda, Lisandro Nieri para que reconsidere ciertos impuestos.