Empleados de comercio con aumentos: ¿cuánto cobra un cajero desde abril?

De acuerdo con los últimos avances en paritarias anunciados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), con los salarios de marzo, a cobrar en el mes de abril, cabe esperar un aumento del 10%, al tiempo en que se iniciaron las negociaciones para acordar los aumentos de las paritarias 2022 y se esperan actualizaciones trimestrales.

El aumento, comprendido en el ámbito del acuerdo alcanzado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), cierra las correcciones que se hicieron durante todo 2021 al salario de los trabajadores mercantiles y abre paso a nuevas negociaciones.

“Luego de que expusiéramos el sinnúmero de dificultades que han provocado la embestida inflacionaria y las oscilaciones de una economía endeble, el Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, logró establecer el cierre de la paritaria anual que abarca el periodo entre abril de 2021 y marzo 2022. En función de recobrar el poder adquisitivo de los mercantiles y ajustar los salarios a los procesos inflacionarios actuales, Cavalieri consiguió un incremento del básico de convenio que implica un incremento anual del 54%: a tal efecto, se eleva el piso salarial de $74.733 a $90.000 (incluido presentismo)”, informó la Faecys en febrero.

Entonces, ¿cuánto cobra un cajero según la Faecys?

Si se incluye el presentismo, todos ellos deberían superar los $90.000, pero de acuerdo con la categoría, varían los salarios mensuales:

Cajeros A: 88.451,66

Cajeros B: 88.894,07

Cajeros C: 89.462,64

Comercio mendocino. Foto: Mariana Villa

¿Por qué no todos los empleados de comercio cobran $90.000?

“Los empleados de comercio convencionados en Mendoza(agrupados en Faecys), son más de 30.000. Ellos, van a alcanzar un sueldo de $90.000, con el presentismo incluido, gracias a una cláusula del 13% que cierra la paritaria de 2021 y volverá a abrirse en abril”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza.

La cifra señalada es el salario mínimo, con presentismo incluido y para jornadas laborales completas, pero el representante sindical reconoció que hay casos en los que no se paga, y estos, responden a la informalidad que existe en el sector y que ellos tratan de combatir.

“Hay empleadores que cumplen y otros que no, por suerte no son la mayoría, pero tenemos que poder equilibrar y hacer regular el pago de salarios. No siempre llegamos a todos lados, y muchas veces los empleados por temor a perder sus puestos no denuncian, pero es la Secretaria de Trabajo la que tiene el poder y cierta estructura para lograr que se cumplan los acuerdos”, cerró Ligorria.