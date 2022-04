Empleados de comercio con aumento de sueldo: quiénes van a cobrar los $139.000 de básico

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), anunció que se alcanzó un acuerdo paritario para este año (de abril 2022 a marzo 2023), con un incremento en el salario básico de convenio que eleva el piso de $90.000 a $139.000, lo que implica un incremento anual del 59,5%.

Pero al igual que sucedió con el piso de $90.000 que se acordó en febrero de este año, no todos los trabajadores llegaron a cobrarlos.

“Los empleados de comercio convencionados en Mendoza(agrupados en Faecys), son más de 30.000. Ellos, van a alcanzar el básico acordado, con el presentismo incluido”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza, al respecto.

La cifra señalada es el salario mínimo, con presentismo incluido y para jornadas laborales completas, pero el representante sindical reconoció que hay casos en los que no se paga, y estos, responden a la informalidad que existe en el sector y que ellos tratan de combatir.

“Hay empleadores que cumplen y otros que no, por suerte no son la mayoría, pero tenemos que poder equilibrar y hacer regular el pago de salarios. No siempre llegamos a todos lados, y muchas veces los empleados por temor a perder sus puestos no denuncian, pero es la Secretaria de Trabajo la que tiene el poder y cierta estructura para lograr que se cumplan los acuerdos”, cerró Ligorria.

El último acuerdo paritario eleva el piso para el salario básico de $90.000 a $139.000, lo que implica un incremento anual del 59,5%.

Los términos del acuerdo de Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron este jueves el cierre de la paritaria anual (de abril 2022 a marzo 2023).

El acuerdo salarial que acordó la Federación de Empleados de Comercio y las tres cámaras empresarias de la actividad mercantil -la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca)-, establece revisiones (fijada en la cláusula específica) en función de la evolución y la aceleración de los precios, que afectan las escalas salariales.

Respecto a la firma del convenio, que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, agregó: “Hemos logrado este acuerdo que contempla el impacto de la aceleración de los precios de los primeros meses, y contamos con el compromiso de las cámaras de abrir nuevas revisiones para que el salario de los trabajadores no pierda poder adquisitivo frente al incremento de la inflación”.

Y finalizó: “Quiero destacar diálogo que tuvimos con los directivos de las cámaras durante esta negociación, en este contexto tan complejo para todos y de tanta incertidumbre, donde es prioritario tener un entendimiento permanente para seguir de cerca las distintas variantes económicas y que impactan en los precios”.