Empapeló con billetes de 10 pesos las puertas del Banco Nación para mostrar los efectos de la inflación

Una precandidata a diputada nacional “empapeló” con billetes de 10 pesos las puertas del Banco Nación de Córdoba para demostrar el efecto de la inflación.

Fiona Cavazzon es la quinta en la lista Sumar, en Juntos por el Cambio. Aunque es militante de UNO, partido evangélico que se sumó a la propuesta que lidera Javier Bee Sellares.

Este martes, publicó un video donde se puede ver la intervención realizada en Córdoba Capital. “Personalmente pegué billetes en las dos puertas del banco para demostrar lo que causa la inflación. Es una manera gráfica y brutal de mostrar cómo el peso argentino cada vez pierde más valor”, afirmó.

“Pegué más de 270 billetes para cubrir las dos puertas del banco”, explicó la joven en el video y después citó un tweet del economista Manuel Adorni: “Es más barato empapelar una pared de tu casa con billetes de $ 10 que con vinilo”.

El gobierno pretende tapar la realidad con billetes que no valen nada. Pero saben una cosa, la realidad los va a tapar de votos. - Manuel Adorni #SUMAR #EleccionesPaso

“El cálculo es más o menos el siguiente: cinco metros cuadrados de vinilo cuestan aproximadamente $ 5.385. En cambio, cinco metros cuadrados de billetes de $10 son $ 5.100″, agregó.

“Solo te pido que este 12 de septiembre saquemos a este gobierno de todos lados”, cerró la precandidata para las próximas elecciones legislativas.

“No valen nada”

“Me saltó la ficha el día que fui a pagar al delivery y tenía mucho cambio, o sea billetes de $10, y no llegué. Ahí me di cuenta que no vale nada”, explicó a La Voz.

“Entonces pensé que había que hacer un video empapelando las puertas del Banco, las de vidrio”, contó. Cuando volvía del centro, Fiona vio la sucursal de la avenida Colón.

“La idea era ser gráfica y literal y asociar lo que sucede con la inflación con una institución. Me hubiese gustado que se pueda hacer en la sede del Banco Nación de Buenos Aires”, afirmó Cavazzon.