El viernes se cobra el aguinaldo: las opciones para aprovechar el dinero, antes de pagar las deudas

Evitar la tentación: muchas veces se usa este dinero extra para adquirir cosas que realmente no son necesarias. Por eso es importante ser pensativos y preguntarnos: ¿realmente necesito hacer este gasto? Así evitaremos caer en las tentaciones y será el primer paso para cuidar y hacer rendir al máximo nuestro aguinaldo.

Ahorro y fondo de emergencia: el ahorro del aguinaldo puede ser vital, ya que puede actuar como un fondo de emergencia para superar algún imprevisto, si es que no se tiene ningún otro ahorro previo. Además, en caso de deudas, se puede utilizar para reducirlas y dejar de pagar costosos intereses.

Poner el aguinaldo a generar más aguinaldos: es recomendable poner esos ahorros, ese aguinaldo o medio aguinaldo, a trabajar para generar más plata y más ahorros. ¿Cómo se logra? Fácil, invirtiendo. Aunque no se vea al instante, esto va a traer grandes resultados positivos y una mejor calidad de vida futura. Casi sin pensarlo, si se tiene constancia y no se cae en la tentación de gastarlo, en no mucho tiempo se tendrá al aguinaldo generando incluso un aguinaldo por mes o más aún.