El único sector que crece: buscan miles de empleados y hay sueldos de $ 150.000

La evolución del sector fintech se aceleró frente a la transformación digital impulsada por la pandemia. Las fintech argentinas emplean a más de 10.000 personas de forma directa y nuclean a 10.000.000 de clientes en todo el país, según la Cámara Argentina de Fintech.

Según datos del sector, el ecosistema local es el tercero en importancia y en cantidad de emprendimientos a nivel regional, ubicándose solo después del de países más populosos, como México y Brasil.

Los bancos digitales como Ualá, Banco del Sol y fintech no bancarias como Naranja X crecieron en medio de la crisis económica generada por el COVID-19.

La Argentina quedó tercera en el ranking latinoamericano de inversiones en empresas fintech con casi 8% y un total de US$ 152 millones, de los cuales US$ 150 millones lo obtuvo Ualá.

De acuerdo con el estudio de la consultora de tecnología Finnovista, los desembolsos en la región fueron de U$S 2.660 millones en 2019 en 94 rondas, entre inversiones de capital y préstamos. Actualmente, la plataforma más utilizada en todo el país es la billetera de pagos Ualá. Nació en 2017 y llevan emitidas 2.000.000 de tarjetas, otorgan préstamos online y permiten invertir en fondos comunes de inversión a través de la aplicación.

MercadoPago, la plataforma digital de pagos de MercadoLibre, compite codo a codo con Ualá: alcanzan a casi 4.000.000 de usuarios y la pandemia benefició el uso de pagos con QR. Otro de los servicios utilizados durante la pandemia fue la aplicación de Naranja X, una app que permite transferir dinero de manera inmediata entre cuentas virtuales y bancarias. Actualmente, poseen una base de 5 millones de clientes.

Pero esto no termina acá: los bancos quisieron sumarse a la tendencia y comenzaron a lanzar versiones digitales para apuntar a millennials. Así fue como surgieron nuevos proyectos como MODO, la solución de los bancos para poder ingresar al gran negocio de los pagos digitales. La nueva plataforma será un agregador de métodos de pago. Fue desarrollada por Play Digital y nuclea al banco Santander, Galicia, BBVA y Macro.

Inicialmente, el plan es desplegar códigos QR en las tiendas, en un método similar al desplegado por MercadoPago aunque todavía no está confirmado exactamente cuál será la tecnología usada (se habla incluso de pagos contacless a través de NFC). La app espeja los saldos de las cuentas bancarias de los usuarios, es decir, no es una billetera digital clásica.

El banco digital Wilobank fue fundado por Eduardo Eurnekian en 2018. A dos años de su fundación, emitieron 90.000 plásticos entre crédito y débito: los clientes pueden acceder a tarjetas Mastercard Internacionales con banda, chip y tecnología contactless. Según la evaluación crediticia, la Mastercard puede ser Internacional, Gold y Black. Además, Wilobank permite abrir una caja de ahorros en pesos y en dólares. Su principal competencia es Rebaking, del grupo Transatlántica. Reba permite abrir cuentas bancarias digitales sin ningún costo. Permite abrir una caja de ahorro en pesos y otra en dólares y los clientes pueden pedir una tarjeta de crédito American Express. En junio, alcanzaron los 250.000 clientes.

El último jugador en entrar a la arena de los bancos digitales es Banco del Sol, de Sancor Seguros. Su objetivo es ser la primera opción en el interior del país. Para eso, la aseguradora invirtió US$ 60.000.000 en la compra y desarrollo del banco digital. Dentro de cinco años, proyectan tener más de $ 100.000 millones otorgados en préstamos para financiar los proyectos de sus clientes.

El Banco Galicia también hizo la tarea. Lanzaron en 2019 Galicia Move, una aplicación que permite pagar en comercios, transferir y pagar servicios. Hasta el momento, cuentan con alrededor 150.000 clientes.

Otro player muy importante del sector fintech es Brubank, con más de 1.500.000 clientes en todo el país. Fue fundado en 2019 por Juan Bruchou y está regulado por el Banco Central. Ofrece las funcionalidades de un banco tradicional, pero sin trámites, esperas ni horarios de atención ya que no cuentan con sucursales físicas.

En pleno auge, Grupo Itaú apostó por segunda vez al ecosistema fintech esta vez con Ank. El objetivo de este nuevo producto es unificar todas las cuentas bancarias y no bancarias. Se puede enviar dinero en forma inmediata desde sus bancos a cualquier cuenta bancaria o billetera virtual del país en la app. Itaú también forma parte de MODO, la billetera de los bancos privados locales. Ank se presentó como una propuesta independiente del banco y apuntan a un público joven.

Qué perfiles profesionales buscan los grandes players

El sector de IT sigue creciendo a pesar de la crisis y las empresas están a la búsqueda de talento. Más allá de que la industria fintech sea bien paga, los empleados con conocimientos IT buscan desafíos a nivel personal y profesional. Según datos oficiales del sector, la tasa de retención de talentos en el ecosistema fintech trepó al 152% entre enero y septiembre. Flexibility, la empresa de soluciones bancarias que opera en la Argentina y Colombia, estima que llegará a 172% en diciembre, teniendo en cuenta los nuevos empleos creados en 2020.

“Hacer una carrera en el sistema fintech es formarse para una carrera del sector financiero del futuro. Estamos aprendiendo constantemente y ya no se pregunta qué certificación tenés sino en qué proyectos participaste y qué aportaste a ese proyecto”, dijo Romina d' Amato, talent leader de la compañía. Flexibility fue fundada en 2010 y se dedica a desarrollar una plataforma que les permite a fintech y bancos conectarse a todos los medios de pago sin cambiar su infraestructura tecnológica. Sus principales clientes son Prisma, con Todo Pago, RedLink, Coelsa y Comafi.

Según la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), el sector IT necesita al menos 7.000 empleados para cubrir la demanda. El año pasado, 14.000 puestos quedaron vacantes.

“Es indudable que el sector fintech es uno de los que más ha crecido en el último tiempo. Y creemos que aún tiene un enorme potencial por delante. Esto es percibido por los jóvenes que día a día manifiestan su interés en participar en las cientos de oportunidades laborales que ofrecen las empresas que forman parte de nuestra industria. Se trata de una tendencia que se vio impulsada por la pandemia. Hubiese tardado el doble de tiempo en producirse”, dijo Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina Fintech.

Durante la pandemia, se sumaron miles empleados que todavía no se vieron de forma física con sus empleadores ni con sus compañeros. La Argentina sufre un deficit de empleados en IT. En un informe de LinkedIn, Milton Beck, director regional de LinkedIn sostuvo que “el sistema educativo de la Argentina todavía no acompaña la tendencia de profesionales especializados en nuevas tecnologías”. A pesar de la poca fuerza laboral disponible, las empresas ofrecen a los profesionales un sueldo 40% más alto que el promedio.

La fintech Naranja X salió a cazar profesionales IT: “Respecto al resto de las unidades de negocios del ecosistema Naranja, tenemos abiertas otras búsquedas IT, principalmente Devs fullstack y Tech Leaders, pero también Software Architects, Solution Architects, CRM Engineers, QA Automation, Security specialists y Tech Tribe Lead, para escalar la plataforma tecnológica de nuestro ecosistema”, dijo a Infotechnology Agustina Rodi, chief people officer Naranja X. El desafío de los profesionales, según la ejecutiva, será “crear soluciones desde una hoja en blanco y utilizar tecnología de punta”. “Desafío, desarrollo, comunicación y participación. Nuestra propuesta de valor se basa en trabajar con flexibilidad”, asegura. Como beneficio, sus empleados pueden acceder a cursos gratis, eventos, trabajo desde casa, licencia de maternidad y paternidad paga, entre otros.

La misión de Ualá es “atraer, retener y comprometer al mejor talento a nivel regional”. “Proponemos proyectos desafiantes con impacto en la sociedad y usando tecnología de punta”, cuenta Diego Solveira, gerente de recursos humanos de la compañía. Ofrecen el pago de Netflix y Spotify, descuentos en capacitaciones, salarios que se ajustan a inflación cada tres meses y licencia por maternidad y paternidad extensibles.

“Nuestro desafío es que no solo los usuarios nos elijan, sino también quienes forman parte de Ualá. Nosotros contratamos por talento, compromiso y dedicación y creemos que solo el mejor equipo, hace el mejor producto”, afirma Solveira.

El gerente de Banco del Sol, Marcos Morea, considera fundamentales los perfiles de tecnología. Buscan desarrolladores, arquitectos, devOps, UI, UX, analistas de negocio y product owners “que tengan ganas de trabajar en equipo y solucionar problemas”. “Nuestro stack de tecnologías es amplio y moderno ya que trabajamos con React Native en front-end, montando nuestra arquitectura en la nube, desarrollando nuestro back-end con NodeJS”, precisa Morea. El gran desafío que propone Banco del Sol para atraer empleados es “montar un banco desde cero”. Descuentos en seguros, compensaciones salariales, pago de guardería, bonos, regalos y cobertura de gastos de internet son algunos de los servicios que brinda la empresa.

Cuáles son los puestos más buscados

1. Desarrolladores full-stack

Un desarrollador full-stack tiene conocimientos en front-end (HTML5, Bootstrap, Angular, Reactjs, JavaScript) como también en back-end, servidores y bases de datos. De acuerdo a la encuesta de tecnología Club Digital, un desarrollador senior gana entre $120.000 y $160.000 al mes. El sitio de sueldos Glassdoor, por su parte, calcula que ganan entre $44.000 y $130.000 al mes, por lo que el promedio está en $ 82.000.

2. DevOps

Son aquellos profesionales de la Tecnología de la Información (IT) que trabajan con desarrolladores de software, operadores de sistemas (SysOps) y otros especialistas de IT de producción para supervisar las publicaciones de códigos. Según Glassdoor, un ingeniero DevOps gana en promedio $ 79.000.

3. Especialistas UX, diseñadores UX

Los diseñadores UX manejan interfaces y buscan mejorar la experiencia de los usuarios en distintas plataformas. Las siglas UX refieren a ‘user experience’ o experiencia de usuario. Tienen en cuenta el diseño, las características, el desarrollo, la usabilidad y la accesibilidad. Un profesional gana entre $54.000 y $120.000 siendo el sueldo promedio unos $74.000 al mes, según el sitio Glassdoor.

4. Quality assurance

Para lanzar productos exitosos al mercado, las empresas realizan pruebas para verificar la calidad y los gustos de los potenciales clientes. Realizan pruebas, seguimiento y revisiones durante el desarrollo de un producto. Según Glassdoor, un QA Tester gana en promedio $73.000 al mes pero los sueldos oscilan entre $47.000 y $104.000.

InfoTechnology