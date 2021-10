El sector industrial de Mendoza pidió diálogo, baja de impuestos y medidas estables

Nuevamente de manera presencial y con más de 200 asistentes, durante la jornada del jueves se realizó el 5° Foro Industrial de Mendoza en el Salón de los Espejos del Park Hyatt. Con una marcada preocupación por problemáticas conocidas como la inflación, falta de crecimiento del empleo, dificultades para la exportación y el diálogo, los referentes de la industria coincidieron en su desacuerdo a las más recientes medidas tomadas por el Gobierno, como el congelamiento de precios.

En el encuentro se destacó la presencia en primera fila del gobernador, Rodolfo Suárez, y gran parte de su equipo como el vicegobernador, Mario Abed; los ministros de Economía y Energía, Enrique Vaquié; Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri; Planificación e Infraestructura, Mario Isgró; y los intendentes de Ciudad, Ulpiano Suarez; y Las Heras, Daniel Orozco.

La primera en hablar fue la presidenta en ejercicio de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Patricia Ortíz, quien manifestó su preocupación por la inflación, pidió reglas claras para la exportación la baja de impuestos y pidió diálogo entre las autoridades con el sector empresario.

Quien también dio su discurso fue Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien se mostró optimista con las posibilidades de crecer que tiene la provincia y el país luego de la crisis del covid. En referencia a las medidas económicas tomadas por las autoridades nacionales, expresó: “Denos la certeza para poder invertir y no políticas espasmódicas”. Así mismo, solicitó “reglas de juegos estables y permanentes” para lograr “las condiciones para un futuro posible”.

El foro también contó con la exposición de Raúl Mercau, quien habló de los factores claves para el crecimiento de la economía de Mendoza; un representante del grupo Transforme Chile, quien habló de su experiencia con la innovación; el economista y empresario Gustavo Lazzari disertó sobre el desafío de generar empleo; y cerró Marcos Buscaglia, quien planteó el modelo italiano como referencia para crecer.

Una medida que genera malestar

El congelamiento de precios para más de 1.400 productos que oficializó el Gobierno nacional fue uno de los puntos más comentados durante la jornada. Al respecto, Daniel Funes de Rioja opinó: “Soy dialoguista, creo en la búsqueda de soluciones, aún con decisiones como el congelamiento de precios que no comparto. Lo correcto debería haber sido el acuerdo en la canasta básica”. Y agregó: “La mayor preocupación que tenemos es estabilidad y crecimiento en la economía, el consumo, el empleo formal y registrado. Necesitamos eso y exportar”.

En tanto, Mauricio Badaloni, de la UIM, aseguró que el congelamiento de precios no solo atañe a la industria alimenticia. “Son medidas anárquicas que no van a ningún lado, que atrasan. Estas medidas se toman como un efecto para ganar votos, pero terminan repercutiendo en las personas más pobres, porque se baja la calidad del producto. Tampoco se sabe qué va a pasar cuando termine. No hay una escucha activa”, expresó.

“Hay medidas que tienen que ver mucho con el electorado y no con la dinámica económica. Otra crítica que hacemos es que en Mendoza llevamos 13 años sin que crezca el empleo real privado y la culpa se les echa a los sectores que producen, cuando en realidad deberían ser los héroes que pagan sueldos, los impuestos y traicionan el cambio”, completó.