El oro vuelve a superar los u$s 2000 por la debilidad del dólar

El precio del oro subía 1%, superando de nuevo el nivel de los u$s 2.000 la onza, mientras el dólar tocaba un mínimo de más de dos años y los inversores esperaban detalles sobre la estrategia de la Reserva Federal para combatir una crisis económica inducida por la pandemia.

El oro al contado subía 1,1%, a u$s 2.006,84 la onza, tras tocar un máximo de una semana de u$s 2.009,89. El lingote superó por vez primera el nivel récord de los u$s 2.000 a principios de agosto.

Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban 0,8%, a 2.015,30 dólares la onza.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, tocó su mínimo desde mayo de 2018, presionado por bajos rendimientos y sombríos datos económicos en Estados Unidos. Esta situación abarataba el precio del oro para tenedores de otras divisas.

El lunes, el lingote llegó a trepar 2,4%, impulsado por la compra por parte de Berkshire Hathaway -firma propiedad del multimillonario Warren Buffett- de una participación en la minera aurífera Barrick Gold.

El oro tocó un máximo histórico de 2.072,50 dólares la onza el 7 de agosto. En otros metales preciosos, la plata ganaba un 3,1%, a 28,24 dólares la onza; el platino subía un 2,1%, a 969,14 dólares; y el paladio mejoraba un 0,7%, a 2%.

Reuters