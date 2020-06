El oro sube a máximos de 8 años por aumento de casos de coronavirus

El oro subía el miércoles a su mayor nivel en casi ocho años debido a que el aumento de los casos de coronavirus en el mundo golpeaban las esperanzas de una rápida recuperación económica y llevaban a los inversores a activos de refugio seguro.

Los precios del oro al contado ganaban un 0,6% a u$s 1.777,53 la onza este miércoles, luego tocar su cota más alta desde octubre de 2012 a u$s 1.779,06. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0,7% a u$s 1.794,60.

“Todos están preocupados por una segunda ola de coronavirus, no sólo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, Brasil y Rusia, así que eso está apoyando el repunte”, dijo Jigar Trivedi, analista de materias primas en la correduría Anand Rathi Shares de Mumbai.

Estados Unidos tuvo un aumento de 25% en nuevos casos de Covid-19 en la semana que terminó el 21 de junio, comparado con los siete días previos, mientras que la cifra de muertos en América Latina ha superado los 100.000, mostró un recuento de Reuters.

La Unión Europea está preparada para prohibir el ingreso de viajeros de Estados Unidos, lo que pondría al país en la misma categoría que Brasil y Rusia, dijo el diario New York Times.

El aumento de casos de coronavirus también pesaba sobre los mercados bursátiles globales. Los bancos centrales del mundo han inyectado paquetes de estímulo y mantenido las tasas bajas para mitigar el golpe económico de la pandemia, lo que ha impulsado un alza de más de un 16% del oro este año, ya que es considerado como una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 1% a u$s 1.942,75 la onza, el platino subía un 0,1% a u$s 830,25 y la plata cotizaba estable a u$s 17,96.