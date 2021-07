El mercado ve que la inflación baja, pero muy lentamente

Los analistas del mercado consultados por el Banco Central estimaron a fines de junio que la inflación minorista se ubicará en 48% anual al finalizar 2021, por lo que bajó 0,3 puntos porcentuales la proyección respecto de la publicada en mayo, se informó este jueves.

Estos analistas estimaron también que la inflación mensual de junio se ubicó en torno al 3,2%. Y para los meses siguientes el total de participantes proyecta una trayectoria levemente descendente en la inflación promedio mensual, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativa del Mercado (REM).

Para este informe, el Banco Central consultó entre los días 28 y 30 de junio a 26 consultoras económicas y centros de investigación locales, trece entidades financieras de Argentina, y 2 analistas extranjeros.

Quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 6,3%, por lo que elevaron su estimación en 0,3 punto porcentual respecto de la proyección de mayo pasado. Incluso, los diez que mejor pronosticaron en 2020 dicen ahora que la expansión este año será del 6,4%

No obstante, en cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el segundo trimestre del año se redujo en 0,3 puntos con relación a la encuesta previa hasta una caída del 2,5%. En tanto, los participantes del REM pronostican un crecimiento moderado para el segundo semestre de 2021.

Los pronósticos sugieren un crecimiento de 0,5% para el tercer trimestre del año (sin cambios con respecto a lo que esperaban a fines de mayo) y un 0,8% de expansión prevista para el cuarto trimestre de 2021.

Para julio de 2021, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,1% similar a la registrada en el mes de junio. Se evidencia una tendencia estable de las previsiones mensuales hasta fines de año, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 34,8% (-0,2 p.p. respecto la prevista en el último REM).

En tanto, quienes mejor pronosticaron para el corto plazo la tasa de interés prevén en promedio que la misma se ubique en 34,2% a fines de 2021 (-57 p.b. con relación al relevamiento previo).

Los analistas ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $108,10 por dólar en diciembre 2021 (-$2,13 por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en $156,00 por dólar a fines de 2022.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que para 2021 ascenderían a US$ 66.433 millones, incrementándose en US$ 1.127 millones con relación al último REM y US$ 11.549 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

Los diez mejores pronosticadores proyectaron un valor similar de exportaciones, en torno a los US$66.498. En tanto, el valor de las importaciones (CIF) del año 2021 se ubicaría en US$ 53.391 millones, esto es US$ 1.338 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 11.035 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

Por otra parte, la proyección provista por las y los analistas para la desocupación abierta para el segundo trimestre de 2021 sería de 11%, reduciéndose 0,8 puntos respecto a lo previsto en la última encuesta. Para el tercer trimestre de 2021, la mediana de los pronósticos disminuye 0,5 p.p. hasta 10,7%, valor que se mantendría en el último trimestre de 2021 (-0,4 p.p. en relación con lo proyectado un mes atrás).

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario que realizan las consultoras económicas para 2021 disminuyó hasta $ 1.587 miles de millones (disminuyendo en $ 73,5 mil millones respecto del último REM) tras registrarse un déficit de $ 1.750,0 miles de millones en 2020. Asimismo, los analistas prevén un déficit de $ 1.554 miles de millones para 2022. El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos en el pasado para esta variable indica un déficit proyectado de $ 1.450 miles de millones para 2021.