El kilo de huevo de Pascua sale más caro que un “kilo” de auto 0km

Una de las tradiciones más antiguas que se asocian al festejo de las Pascuas es regalar huevos de chocolate . Con una historia de larga data y varias versiones acerca de su origen , nunca faltan estas delicias y es uno de los momentos más esperados por los más chicos.

Sin embargo, año a año se ha convertido más en un lujo que en una tradición, ya que se hace cada vez más difícil comprar alguno de un tamaño considerable o optar por los que elaboran las reconocidas marcas de chocolates y golosinas.

Dejando de lado las preparaciones caseras , que sabemos que abaratan bastante los costos, si comparamos el precio que se paga por kilo en un huevo de Pascua con el precio por kilo de los vehículos 0km más vendidos del país, en el primero de los casos se paga hasta casi diez veces más que en el segundo.

Haciendo un recorrido virtual por las tiendas online de los principales supermercados del país, Los Andes encontró que uno de los precio más caros que ofrecen es el del huevo de Pascua de la marca Bon o Bon que en la presentación de 55 gramos de chocolate con leche en cadenas como Jumbo o Vea se vende a $470, es decir que se paga $8545.45 por kilogramo.

Pero no es el único ejemplo, un huevo Kinder gran sorpresa chocolate seaworld de 150 gramos, en Carrefour se paga a $1.089, por lo tanto, el precio por kilo es de $7.260,00. Un caso similar es el del huevo Águila de chocolate con leche en su presentación de 200 gramos, que en la misma tienda vende a un precio regular de $1.520, o sea, $7.600,00 por kilo.

El caso más caro lo encontramos en el huevo de Pascua de la marca Arcor de 100 gramos, que tiene la particularidad de que está relacionado con Paw Paw Patrol y viene en un valijita Lata. Su valor en Coto es de $997,90, es decir que el kilo cuesta $9.979.

Más caros que un auto o un televisor

Si hacemos la misma ecuación con los precios que se pagan por los vehículos más vendidos de nuestro país, para un Fiat Cronos en la versión Drive 1.3 que pesa 1.136 kilos, el precio aproximado de venta es de $1.184.500, es decir que se paga $1.042,70 por kilo. Para hacer una comparación rápida respecto solo al peso del producto, se paga unas ocho veces más que en el ejemplo más caro de los huevos de Pascua.

La distancia aumenta si se toma el valor de una una Toyota Hilux 4x4. Con un precio de base estimado por la web oficial de la empresa en $2.870.100 y dividiendo ese costo en los 2.910 kilos que pesa la camioneta, su precio es de $986,30 por kilo, casi diez veces menor al proporcional del producto dulce.

No solo los autos podrían entrar en el este cálculo, por ejemplo, el Smart TV Noblex DM32X7000 LED HD 32″, el más vendido de su tipo en la plataforma de compra y venta on line más importante del país cuesta $25.499 y tiene un peso de 5,7 kilogramos. Un valor que da un promedio de $4.473,50 por kilo.

Sin embargo, cabe aclarar que el valor de los vehículos o del producto tecnológico no fijan su precio por el paso, sino por otros atributos como la tecnología utilizada en su fabricación, utilidad, etc. y no se puede vender simplemente por kilo o gramos, como pasa con el chocolate.