El hierro rompe techos de precio, pero Mendoza sigue explorando

En un año, el precio del hierro pasó de U$S 88 a superar los U$S 200, impulsado por la demanda china post pandemia. Mientras tanto, la única mina activa de Mendoza se mantiene en etapa de exploración y deberá esperar al menos tres años para iniciar la explotación.

Se trata del proyecto Hierro Indio, por el que se proyecta una producción anual de 100 mil toneladas al año, a cargo de una Pyme Nacional. La actividad pudo ser habilitada cinco años antes en la Legislatura Provincial, pero quedó en medio de “trabas burocráticas”.

Por otro lado, la pandemia retrasó un poco los planes de la firma, que si bien obtuvo permisos para comenzar a explorar en noviembre de 2019, recién podrá hacerlo cuando pasen los meses de frío.

Valor histórico

Según publicó la agencia Bloomberg, es la primera vez en la historia que la tonelada de mineral de hierro supera, en los mercados financieros, la barrera psicológica de los U$S 200. Se trata de un commodity fundamental para la producción de acero, y clave en la industria automotriz, naval, y de la construcción. “Hace más de una década que no se veían valores tan altos para esta materia prima. El último pico fue U$S 194, en 2011. En los últimos 12 meses, el precio de la tonelada de mineral de hierro pasó de cotizar U$S 88 al pico máximo de U$S 228 alcanzado la semana pasada en Singapur”, completaron.

Hierro Indio S.A

Desde que se aprobara, a fines del año pasado, las tareas en la mina ubicada en Malargüe han sufrido retrasos a causa de la pandemia, pero si se consideran los cinco años que se perdieron desde que fuera presentado, y posteriormente rechazado, el primer proyecto en la Legislatura ya podría estar operando.

“El año pasado fue de espera para todo. Hubo restricciones, protocolos que cumplir, y hasta impedimentos para viajar. Este año, a pesar de que algunas complicaciones continúan, estamos trabajando estrechamente con la dirección de Minería (a cargo de Roberto Zenobi) para empezar a explorar en campo en cuanto termine el invierno”, explicó al respecto Guillermo Re Khül, propietario de Hierro Indio S.A.

En paralelo, el empresario destacó que se trata de una “inversión a riesgo”. Serán dos años en los que se estudiarán las posibilidades de la mina, y luego de ello, se pasará a una etapa de análisis económico para saber si es rentable pasar a extraer el material.

No obstante, hay buenos indicios para el sector, y la necesidad del material es una realidad en Argentina. Se estima que el porcentaje de hierro en roca es del 60% al 65%, y el empresario estima que se extraerá suficiente material para reemplazar un tercio del hierro que actualmente se importa en el país (el 100% del material proviene de afuera). El cálculo es posible en base al ritmo de explotación que ofrecía la mina hasta el año 1972 (de 30 a toneladas diarias), antes de quedar inactiva.

Algo similar sucedió con el cobre. El metal duplicó su valor en el último año, ante una creciente demanda y frente a la posibilidad de que la oferta no pueda satisfacerla; y aunque esto podría abrir posibilidades de negocios también para Mendoza, desde la Cámara de Empresarios Mineros de la provincia advirtieron que existen impedimentos que van más allá del uso de químicos en la extracción que podrían impedir el desarrollo de la actividad.

Más allá del primer artículo de la ley (que prohíbe la utilización de químicos, como el cianuro), el tercer artículo de la norma obliga a los potenciales inversores a pasar más de una vez por la Legislatura Provincial y desalienta las inversiones. “Ejemplo de ello fueron proyectos como San Jorge, o Hierro Indio (antes de ser aprobado a fines de 2020). Los inversores siempre se tienen que preguntar si podrán saltar la valla de las condiciones sociopolíticas, y antes de eso, prefieren irse a San Juan”, señaló el abogado Raúl Rodríguez quien, además, preside la Cámara.

Según estimaciones de la entidad, el valor del mineral contenido se aproxima a los U$S 200.500 millones, y se requeriría una inversión estimada de U$S 10.410 millones para poder extraerlo. “Tenemos el mismo potencial, o mayor, que otras regiones para desarrollar la minería”, agregó.

El país tiene otra mina, ubicada en Sierra Grande, en Río Negro, pero en este caso administrada por una empresa china (MCC), y se encuentra inactiva, solo bajo tareas de mantenimiento. Por ello, las autoridades locales reclaman impulsar la economía de esa región, especialmente, tras los daños que dejaron los meses más duros de la pandemia.