El grupo francés que maneja el Libertad tiene en venta sus supermercados, ¿qué pasará en Mendoza?

El grupo francés Casino que controla en la Argentina a la cadena de supermercados Libertad, informó que prevé vender todos sus activos en Sudamérica y esto incluiría a la sucursal ubicad en el departamento de Godoy Cruz, en Mendoza.

Es que, al cierre del año pasado, de acuerdo con la publicación Food Retail, en base a un informe de Accuracy (consultora financiera independiente), la deuda de Grupo Casino se elevaba hasta los 4.506 millones de euros y, según sus previsiones, podría crecer en casi 800 millones al cierre de este año, hasta los 5.305 millones de euros.

En este marco, el grupo cuenta, al menos, con un plan de acción que les permitiría alcanzará un ebitda (ganancias antes de descuentos) de 439 millones de euros en 2023. Esta cifra ascenderá hasta los 656 millones en 2024 y 800 millones en 2025.

Así aunque se espera que, el flujo de caja disponible arroje números rojos en 2023 (alrededor de 287 millones), volverá a positivo en 2024 (hasta los 1.000 millones) y después se estabilizará en 212 millones en 2025.

Sin embargo, los cálculos para 2023 y 2024 prevén que parte de estos resultados se logre a través de la venta de activos por valor de mil millones de euros cada año.

Allí es donde, se esperan algunos cambios, incluso en la sucursal mendocina. Sin embargo, de acuerdo con Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza, hasta el momento, no han recibido más información que la que está en la prensa especializada y en los periódicos de distintos países de América Latina al menos desde junio.

Es que, este año, el grupo francés vendió su participación minoritaria en el cash & carry brasileño Assai por valor de 326 millones de euros, y el infomre Accuracy habla de la venta de la filial colombiana Éxito, también de Casino.

Asimismo, la estrategia de la compañía (Casino Guichard Perrachon, en la Bolsa de Comercio de París), es reducir su déficit con la venta de operaciones, muchas de ellas rentables.

Los supermercados de Groupe Casino en Argentina

El grupo francés controla la cadena Libertad en el país y se trata de la 8va en términos de facturación si se tiene en cuenta el ranking, de la consultora Nielsen, que está liderado por Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto, Changomas, La Anónima, Día y Cooperativa Obrera.

En el país, está presente desde el año 1998, cuando compró a la cordobesa Libertad y, desde entonces, se ha expandido hasta alcanzar 35 sucursales y 14 shoppings distribuidos en 10 provincias, con una plantilla total de 3.100 empleados.

Sin embargo, más allá de los posibles temores que puedan despertar entre los trabajadores, un cambio de dueño, esto no implicaría la salida de Libertad del país, más si se considera que la situación del grupo francés no está relacionada con los controles de precios, la brecha cambiaria, ni la crisis económica en Argentina, sino que es una situación interna de la firma, y se espera algo similar a lo que sucedió cuando el Grupo de Narváez compró Walmart y se conviritó en ChangoMas.

De hecho, según contó Clarín, en los últimos 12 meses, la cadena inauguró 12 nuevas sucursales, casi todas Mini Mayoristas, y en el mes de mayo, introdujo su primer Fresh Market Libertad en el shopping Dot Baires, un megalocal de productos frescos inspirado en los viejos mercados europeos (como el de las Boquerías, de Barcelona, o la Fiera di Sinigaglia, de Milán).

Actualmente, Libertad está presente en otras 9 provincias: Córdoba (el 29 de junio incluso inauguró una nueva sucursal allí), Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Chaco y San Juan.

Hipermercado supermercado Libertad Godoy Cruz, Mendoza

Mientras que, fuera del país, como “Almacenes Éxito”, tiene otras marcas: En Colombia maneja Éxito, Carulla y Surtimax; en Brasil tiene Pao de Azúcar, Extra y Assai; en Uruguay posee tres cadenas: Devoto, Disco y Geant.

“El grupo “continuará trabajando en su plan estratégico de expansión, fortalecimiento de la omnicanalidad”, entre otros proyectos, comunicó la compañía a los accionistas de acuerdo con el mismo diario.

Finalmente, y aunque por ahora no se puede conocer el monto que pretenderían para salir de Libertad en Argentina, sí se puede tomar como referencia que la semana pasada y al tanto de las necesidades de liquidez de Casino, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski ofertó US$ 836 millones para comprar la totalidad de Éxito. La empresa precisó que Gilinski realizó “una oferta no solicitada, no negociada previamente con la administración, para adquirir la totalidad de la participación de la compañía en Almacenes Éxito”, aunque fue rechazada.

Seguí leyendo: