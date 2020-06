El Gobierno le conserva las rutas a Latam Argentina y buscará que siga operando

El Gobierno y las autoridades de la empresa Latam Argentina se reunirán mañana en el Ministerio de Transporte para intentar hallar una solución que permita a la empresa continuar sus operaciones en el país.

Así lo reveló hoy el ministro de Transporte, Mario Meoni, al señalar que ayer habló con la CEO de la compañía, Rosario Altgelt, tras el anuncio de la compañía y convinieron reunirse el viernes para dialogar sobre la situación.

“Sabíamos que podía pasar. Es una situación compleja. Yo vengo reuniéndome o hablando con la gente de Latam Argentina desde que asumí prácticamente. Venían en una situación compleja”, dijo Meoni en declaraciones a radio La Red.

Anoche, en una entrevista con Telefe, el presidente Alberto Fernández aseguró que “no” le “sorprendió” la decisión de la aerolínea de cesar por tiempo indeterminado los vuelos de cabotaje en Argentina porque -dijo- se trata de un “problema de las empresas aéreas en todo el mundo” debido a las restricciones por la pandemia.

“Hubiera querido que no tomen esta medida. Quisiera que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. He leído la noticia, y vamos a ver cómo evoluciona”, acotó y señaló otras firmas aéreas como Lufhtansa, Alitalia y British Airways que atraviesan “dificultades”.

Deudas y más deudas

El Gobierno accedió a negociar en medio de la pandemia las deudas que las empresas arrastraban con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

En lo que el Gobierno consideró como un “primer auxilio económico-financiero directo para el sector aeronáutico por parte del Estado”, la EANA anunció el 1 de junio el diferimiento del pago de las tasas de Protección al Vuelo en Ruta y Apoyo al Aterrizaje.

Este anuncio fue para todas las compañías que operen servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales.

Pero esa deuda es menor: entre todas las compañías adeudaban 9 millones de dólares. Y las cifras generales de Latam Argentina son mucho más dramáticas: perdió 439,4 millones de dólares entre 2011 y 2019.

La mayor parte de esa sangría de recursos (el 70%) se concentró en los últimos tres años: En la compañía reportó un rojo de 41,6 millones de dólares; en 2018 fueron 132,5 millones y en 2019, unos 133,4 millones.

Meoni señaló esas pérdidas registradas en los balances de la compañía que analizó este medio y expresó que el impacto del parate que generó la pandemia de Covid-19 en Argentina y el mundo fue un golpe que desencadenó decisiones en las aerolíneas, no solo en la filial local.

“El Grupo Latam venía sustituyendo esas pérdidas (de la filial argentina) con refuerzos de capital de sus accionistas internacionales, quienes también entraron en una situación compleja”, indicó Meoni.

El 26 de mayo el holding se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y cinco días después obtuvo autorizaciones de la Justicia de este país para poner en marcha su reorganización.

Eso permitió que Latam Airlines pueda seguir operando vuelos de pasajeros y de carga de acuerdo a la demanda y las restricciones existentes en cada país; además, puede mantener los acuerdos con agencias de viajes y socios comerciales, entre otros.

La decisión y el PPC

La gestión de Fernández considera que la decisión que el holding tomó sobre la filial argentina está relacionada con esa reorganización, además de las pérdidas que la compañía registró en el país en la última década.

“Frente al proceso que llevan adelante en los Estados Unidos, han hecho un nuevo esquema de operaciones y los vuelos de cabotaje en Argentina no les significaba un impacto tan importante, por lo que han decidido suspender las operaciones”, dijo Meoni.

Y agregó: “El término correcto de lo que se está hablando es la suspensión de operaciones, lo que significa que (Latam Argentina) no pierde rutas y puede volver a operar en cualquier momento”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se encontraba este jueves en la sede de la cartera laboral analizando la presentación realizada por la firma el miércoles a las 14.30, en la que solicita abrir un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

“Estamos esperando el dictamen del Ministerio de Trabajo, que está haciendo un estudio importante. La presentación de PPC fue hecha ayer y hoy habrá reuniones”, dijo Meoni. Fuentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) dijeron a este medio que hasta este jueves no habían sido convocados.

Al ser consultado sobre si el Gobierno intentará que la firma revea su decisión, Meoni contestó: “Nosotros esperamos encontrar un camino que permita que Latam pueda seguir operando en la Argentina y que los trabajadores no pierdan sus fuentes de empleo”, dijo.

En ese sentido, el funcionario aseguró que el Gobierno “trata de que todas las empresas trabajen y que la gente mantenga su puesto de trabajo. Además, en un momento tan crítico como el que vive el país, cualquier decisión que afecte el trabajo impacta sobre el Estado, que no puede atender todo”.