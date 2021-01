El Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento de deuda con el FMI y negocia un nuevo acuerdo

El Gobierno enfrentará el lunes un nuevo vencimiento de deuda, equivalente a US$ 315,6 millones, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras negocia un acuerdo para reprogramar unos US$ 44.000 millones que intentará pagar antes de fines del mes de mayo.

El jueves pasado Alberto Fernández afirmó durante su disertación en el Foro de Davos que “el diálogo con el FMI está en marcha y es muy constructivo”, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el Gobierno aspira a tener cerrado un nuevo acuerdo con el organismo antes de mayo, para de esta manera poder comenzar las negociaciones con el Club de París.

Si bien las diferentes negociaciones avanzan, el lunes vencen unos US$ 315,6 millones, el primero de siete pagos pautados para 2021 que, entre capital de intereses, totalizan unos US$ 14.850 millones, aunque el vencimiento más fuerte es recién en septiembre.

La meta de fines de mayo, a la que aspira el Gobierno, tiene que ver con el vencimiento de US$ 2.400 millones con el Club de Paris, previsto inicialmente para fines de abril y que puede ser cancelado con una mora de hasta 30 días.

El Club de Paris , es un foro de países que no tiene la estructura de organismo con la que cuenta el FMI, tiene “una regla no escrita” que establece la necesidad de contar con un aval previo del Fondo para poder realizar cualquier reestructuración de la deuda, recordó al medio de comunicación Télam una fuente al tanto de las negociaciones. Es por ello, continuó, que si la Argentina alcanza un acuerdo con el FMI , será la llave para acordar también con el Club de París. En este contexto, la fuente no descartó que comiencen a desarrollarse “negociaciones en paralelo”, tanto técnicas como políticas, para poder llegar con los tiempos.

Es necesario negociar la deuda con el FMI para poder solicitar una extensión de pago con el Club de París.

Nuestro país debe afrontar el pago de US$ 2.000 millones en abril del 2020 y solicitó un “waiver” (dispensa) por un año, previsto en el contrato. Esa deuda tiene un interés del 9% anual, y es remanente de los casi US$ 10.000 millones que la Argentina renegoció con el Club de París en el 2014.

Fernández apunta a la reducción de tasas de la deuda

El presidente Alberto Fernández inició los contactos políticos para encarar ambas negociaciones, específicamente con el Club de París busca una reducción de tasa y estirar vencimientos. En tanto, con el FMI sólo se puede aspirar a reprogramar vencimientos, si bien la tasa de interés es mucho menor.

El pasado lunes, Fernández dialogó de manera virtual con la canciller alemana Angela Merkel , y agradeció el apoyo que el país europeo viene brindando a la negociación que lleva adelante la Argentina con el Fondo.

El presidente Alberto Fernández mantuvo una comunicación con la canciller alemana Angela Merkel. Presidencia.

En tanto, la canciller alemana sostuvo que su equipo de asesores económicos viene siguiendo de cerca la cuestión del FMI y el Club de París, donde espera que se alcance el acuerdo que la Argentina necesita. “Siempre los hemos apoyado y así seguiremos haciéndolo”, expresó la líder alemana, al cumplirse casi un año de la gira del mandatario argentino por Europa, donde Merkel apoyó al país en la renegociación de la deuda externa con los privados.

También Fernández mantuvo la semana pasada una reunión a solas con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, quien lidera el equipo de la negociación técnica de parte del FMI. “Acordamos continuar trabajando en un programa diseñado y conducido por la Argentina, que cuente con el apoyo del organismo”, expresó públicamente Fernández, tras culminar la reunión que se prolongó por más de una hora.

Fernández y Georgiana dieron luz verde al tramo final de las negociaciones - Presidencia Presidencia

Luego, Georgieva destacó “la muy buena conversación” que mantuvo con el presidente argentino, y “la gran colaboración del Fondo para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo”.

En tanto el jefe de Estado, al participar del Foro Económico de Davos, manifestó optimismo en torno de las negociaciones con el organismo, al expresar que “el diálogo con el FMI está en marcha y ha sido hasta aquí muy constructivo”. También tuvo elogios para la titular del organismo multilateral cuando afirmó: “tenemos un diálogo muy interesante con el FMI en particular yo con Kristalina Georgieva. Ella y yo tenemos una mirada común del mundo, obviamente no nos paramos del mismo lado del mostrador, ella tiene una tarea al frente del FMI”.

El Presidente respondió de esta forma a una pregunta formulada por el titular del Foro de Davos, Borge Brende. “Ella, continuó en una nueva referencia a Georgieva, es muy buena interpretando lo que la pasa a la Argentina”, sostuvo.

“Tenemos que hacer un esfuerzo para gradualmente reducir el déficit fiscal y reconstruir las reservas para lograr una economía estable, creo que Kristalina entiende esto y cree en nosotros”, dijo el jefe del Estado, para luego subrayar que la titular del FMI “cree en nosotros y hace bien en creernos”.

El Gobierno busca refinanciar la deuda con el Fondo con un período de gracia y un plazo de pago de hasta 10 años, a través de un nuevo programa de Facilidades extendidas.

El Presidente sostuvo que “la renegociación de la deuda con el FMI incorporará nuevas perspectivas macroeconómicas, y un entendimiento común de necesidades específicas de la economía local”.

En tanto, Martin Guzmán afirmó: “Nos resultaría aceptable finalizar estas negociaciones antes de la fecha límite con el Club de París, en mayo de 2021”, en declaraciones publicadas el jueves último en el portal internacional Latin Finance Connect.

Martin Guzmán dijo sobre las negociaciones: Nos resultaría aceptable finalizar estas negociaciones antes de la fecha límite con el Club de París, en mayo de 2021.

El Ministro de Economía, al precisar los lineamientos de metas del programa que se encuentra negociando, señaló: “queremos pasar a un sistema de regulaciones macroprudenciales que fomente la inversión en la economía real y desaliente los flujos de capital desestabilizadores, que están más relacionados con las oportunidades del carry trade”, al referirse a las especulaciones e inversiones financieras en torno del movimiento del tipo de cambio en la Argentina.