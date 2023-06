El Gobierno congela hasta las PASO los precios de ropa y electrodomésticos: qué pasará con quienes no cumplan

De cara a las elecciones PASO, y con Sergio Massa como precandidato presidencial del oficialismo, el Gobierno busca congelar otra vez los precios hasta el 15 de agosto, es decir, dos días después de los comicios. La idea alcanza al rubro de ropa y electrodomésticos, con una aclaración para aquellas empresas que no se sumen al plan oficial.

Es la Secretaría de Comercio, conducida por Matías Tombolini, la que presiona a fabricantes de bienes durables y semidurables adheridas a Precios Justos a congelar los precios hasta horas después de la elecciones primarias.

Se trata de un cambio drástico en los acuerdos firmados previamente con empresas de diversos rubros y que impacta en la venta de zapatillas, electrodomésticos, electrónicos, indumentaria, calzado y motos, entre otros productos. En la edición anterior de Precios Justos, que entró en vigencia en marzo, establecía un congelamiento quirúrgico y acotado a muy pocos productos y una suba mensual tope de 3,2%. Tombolini, ahora, exige renovar el programa con los precios planchados.

“No sólo eso, también nos pidieron que se retrotraigan la suba permitida de 3,2% de mayo. Está claro que la apuesta es a bajar la inflación hasta las elecciones”, se lamentó un ejecutivo de un fabricante nacional al ser consultado por Clarín. No obstante, aclaró que la empresa firmó el acuerdo para evitar males mayores.

Empresas y comercios se enteraron de los precios congelados hace dos semanas, cuando fueron convocados por Tombolini, en principio para extender los acuerdos iniciales. La nueva oferta causó sorpresa y mucho malestar, según confiaron al medio porteño fuentes del sector privado.

No obstante, desde el Gobierno argumentan que no hay imposición de ningún tipo, pero hay una aclaración para quienes no se sumen al programa de congelamiento. Un funcionario de Comercio señaló que “son acuerdos voluntarios. Si una empresa no quiere firmarlo, lo único que pierde es la prioridad para poder importar y para acceder al MULC”, es decir, los dólares al tipo de cambio oficial para cancelar deudas en el exterior. Los fabricantes tienen otra versión. “Nos dijeron clarito que los que no adhieran al programa no podrán importar nada”, aseguraron.

El torniquete no incluye, por lo menos hasta ahora, a productos de consumo masivo, que mantendrán la pauta de una suba máxima del 5% mensual, dividida en dos etapas: 3,8% en la primera quincena y el resto, en la segunda. La mayoría de los bienes durables alcanzados se producen con componentes importados, por lo cual “las empresas no tienen margen de maniobra, porque si no firmás te traban las SIRAS”, remarcan las fuentes. La SIRA es el trámite de rigor para poder importar, cuya autorización depende de la oficina de Tombolini.

Ahora 12, prorrogado

Hay otra baraja que tiene el Gobierno para presionar a las cadenas y comerciales especializadas. Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024 que regirá sólo para aquellas empresas que se encuentren suscriptas en los convenios del programa Precios Justos, aunque exceptúa de este requisito a las micro, pequeñas y medianas (mipymes). La decisión se tomó a través de la resolución 1041/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que el programa tendrá vigencia hasta el día 31 de enero de 2024, siendo su plazo prorrogable.

El reglamento abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos cuyo precio final no supere los $730.000.

Asimismo, incluye servicios turísticos como pasajes de ómnibus de larga distancia, aéreos, hoteles, autos de alquiler, excursiones y productos regionales.

La iniciativa alcanza también a colchones y sommiers, textos escolares y libros; anteojos y lentes de contacto de no más de $62.000; cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa.

Por otra parte, comprende neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, pequeños electrodomésticos y equipamiento médico que no supere los $450.000 entre otros bienes y servicios.

